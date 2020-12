Sanidade tiene aún 200.000 vacunas de la gripe disponibles

Galicia dispone todavía de cerca de 200.000 dosis de vacuna contra la gripe para administrar en las últimas semanas de una campaña que ha supuesto "cifras históricas" de cobertura en la comunidad. Las autoridades sanitarias adquirieron, tras una nueva compra hace un mes, más de un millón de dosis para inmunizar a la población de Galicia, donde, de forma "excepcional", aún no se ha detectado ningún caso.

Avanzó los datos este martes la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, durante una comparecencia para analizar la campaña de vacunación de la gripe de este año, que finaliza en tres semanas. Durán Parrondo recordó que, para este año, la Xunta adquirió 869.510 dosis de vacuna, 200.000 más que el año anterior, con el objetivo de cubrir casi el 80% de la población diana.

Sin embargo, desde el inicio, la demanda "fue altísima, muy por encima de las expectativas", lo que llevó a la Xunta a adquirir 136.000 dosis más, una "cifra histórica" con la que se alcanza el millón de vacunas.

Con la participación ciudadana, la Xunta ha alcanzado en buena parte las expectativas de cobertura que tenía para los grupos diana con mayor riesgo o de mayor relevancia en la difusión de la enfermedad. En cuanto a los mayores de 65 años, a estas alturas de la campaña se han vacunado el 70,3% del total, frente al 60,4% de toda la campaña anterior. Son casi 73.000 personas más a tres semanas de finalizarla.

Más del 70% de los mayores de 65 años han recibido la comunidad

En el ámbito de los sanitarios, mientras que el año pasado la cobertura no llegaba al 51%, en esta ocasión está ya por encima del 75% que se había marcado como objetivo. Finalmente, entre las mujeres embarazadas, que en 2019 lograron una cobertura del 65%, se encuentra en el 59,54%.

Con estos datos, Sanidade aplaude haber alcanzado ya la cobertura del 75% deseada para sanitarios y confía en alcanzar el 60% de mujeres embarazadas y el 75% de mayores de 65 años durante las próximas semanas.

En cuanto a la población general, Carmen Durán destacó que se han vacunado más de 325.000 personas menores de 65 años, 130.000 más que en 2019. Entre otros indicadores, se refirió a los 41.000 menores de 15 años inmunizados, cifra que "jamás se había producido en la comunidad".

ÚLTIMAS SEMANAS. Con cerca de 200.000 dosis disponibles, Sanidade hace un "llamamiento" especial a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo para que acudan a vacunarse. Además, explicó que también puede solicitar la inmunización cualquier ciudadano que no esté en estos grupos de riesgo.

Por el momento, en Galicia no se ha detectado "ningún caso" de gripe, un dato "excepcional" a estas alturas del año. Carmen Durán recordó que esta situación se explica en buena parte por los protocolos de prevención de la covid-19, como el lavado de manos, la mascarilla o la distancia, que evitan el contagio de otros virus respiratorios, además de por la vacunación. Apuntó, no obstante, que "hay expertos" que hablan "de la competitividad entre virus" de la gripe y del coronavirus, aunque "no está demostrado".