Sanidade llama a la "prudencia" y revisará las restricciones el viernes

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, insistió este miércoles en realizar un llamamiento a la "prudencia" en su comparecencia para informar de las últimas decisiones adoptadas por el comité clínico tras la suavización de las restricciones por la positiva evolución de los datos epidemiológicos. "Temos que ir cambiando a mentalidade, non somos os mesmos que hai un ano", comenzó su intervención, en la que destacó que los datos "son bos", pero que la apertura debe ser "progresiva". "A situación de Galicia cunha incidencia acumulada a catorce días de 127,8 e de 50,8 a sete días é dunha tendencia clara a diminución", resumió, pero recordó que la situación en los hospitales todavía no es la deseada. "Temos todavía 97 persoas en unidades de críticos", un hecho que, unido a la presencia de variantes del virus, lleva a la Xunta a pedir a la población que actúe con moderación.

En este contexto, el comité decidió levantar el cierre del área sanitaria de Ferrol, que pasará a nivel bajo y recuperará la movilidad, y mantener cerradas las de A Coruña y Pontevedra siguiendo el criterio de prudencia. "A previsión é boa e estamos seguros de que en próximos días poderemos tomar outra decisión", señaló Comesaña.

El conselleiro se refirió a quienes durante el fin de semana no respetaron las restricciones y recalcó que los efectos de la apertura de las terrazas el viernes todavía no se ha reflejado en los datos, por lo que se revisarán este viernes en la reunión del subcomité.

La Xunta no contempla por el momento modificar el toque de queda

En lo que respecta a la provincia de Lugo, Guitiriz pasa de nivel máximo a medio, escalón al que asciende Lourenzá y en el que continúa A Pobra de Brollón. Este nivel implica movilidad entre ayuntamientos con ese mismo rango de incidencia del covid –de entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes–, hostelería abierta solo en terrazas y reuniones de hasta cuatro no convivientes.

Descienden a nivel bajo los concellos de O Corgo, Outeiro de Rei, Guntín, Baralla, Rábade, Monforte y Sober. En los municipios en este escalón se permite la movilidad a todos los puntos de Galicia abiertos (salvo que tengan mayor incidencia), hostelería abierta con un aforo del 50% en terrazas y del 30% en interiores y reuniones de hasta cuatro no convivientes.

El ayuntamiento de Soutomaior será el único que permanecerá en nivel máximo, lo que supone que no se permiten las reuniones de no convivientes, ni la movilidad fuera del ayuntamiento, mientras que la hostelería debe permanecer cerrada. El resto de ayuntamientos quedarán en nivel bajo: se permite un aforo del 30% en el interior de bares, restaurantes y cafeterías y del 50% en las terrazas. Asimismo, está permitida la movilidad con ayuntamientos en el mismo nivel y reuniones de no convivientes con un máximo de cuatro personas.

Todas estas medidas entrarán en vigor a las 00:00 horas del viernes 5 de marzo.

Sanidade detectó incumplimientos en el 31% de las más de 4.000 inspecciones realizadas hasta el 21 de febrero

TASA DE POSITIVIDAD. La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, realizó un repaso de los datos epidemiológicos y destacó la reducción en la tasa de positividad en pruebas PCR, que se sitúa por debajo del 5%, lo que confirma la "buena tendencia", sumado al hecho de que "ninguna área sanitaria presenta una tasa por encima de cien a siete días". En concreto, la tasa de positividad ha sido en la última semana del 3,7 %, lo que supone un 6,2 % menos que hace una semana y por debajo de la media de España, que es del 6,49 %.

El área de A Coruña es la que tiene una mayor incidencia acumulada a catorce días y Ourense la menor. En cuanto a los grandes concellos gallegos, Durán destacó que la situación mejora en todos. En el caso de Pontevedra la incidencia acumulada a catorce días es de 153, y de 51 a siete días. En el caso de Lugo, la tasa en las últimas dos semanas es de 136 casos por cada 100.000 habitantes.

VARIANTES BRITÁNICA Y BRASILEÑA. Durán destacó que en Galicia hay actualmente 90 casos confirmados de variante británica a través de secuenciación, un caso brasileño "en estudio" y solo un caso surafricano.

SOUTOMAIOR. La responsable de Sanidade explicó que la decisión de situar a Soutomaior en el nivel máximo se explica en los datos, ya que registró una incidencia de 525 a 14 días y de 269 a 7 días, con una positividad del 10,3%.

CRIBADOS. Esta semana está previsto realizar cribados a más de 100.000 personas, entre los que se incluye la población universitaria, de las que 16.600 serán PCR en saliva, 17,600 PCR nasofaríngea y las demás test de antígenos.

SITUACIÓN ASISTENCIAL. El gerente del Sergas, José Flores, analizó la situación asistencial en los servicios de urgencias de los hospitales gallegos y en los servicios respiratorios. Todos los hospitales están en fase 1, excepto Pontevedra y A Coruña y, en críticos, Pontevedra se mantiene en fase 3.

"Solamente un 5% de las camas convencionales a nivel gallego están ocupadas por pacientes diagnosticados de covid y un 13% de las camas en críticos", destacó, para a continuación indicar que se están recuperando las intervenciones que la pandemia obligó a reprogramar. Y es que, aunque los datos son buenos en general en Galicia, en las áreas de A Coruña y Pontevedra todavía no permiten relajar más las restricciones.

VACUNACIÓN. "Llevamos 115.136 personas vacunadas con la primera dosis y otras 59.072 que ya han recibido las dos", destacó por su parte Comesaña, quien detalló que de las 233.336 vacunas administradas, 34.620 son Pfizer, 6.377 de Moderna y 4.239 de AstraZeneca.

POSIBLE CUARTA OLA. El doctor Pedro Rascado, miembro del comité, atribuyó por su parte directamente la mejoría de los datos a la disminución de la interacción social y las restricciones que, dijo, "están salvando vidas". En ese sentido, hizo hincapié en que la situación todavía no es "relajada" y que es necesario continuar con el esfuerzo realizado para estar preparados a nivel asistencial ante una posible cuarta ola de la pandemia.

ÁREA DE PONTEVEDRA. Preguntado por la situación en concreto del área de Pontevedra, Comesaña destacó que, "estando nunha situación moi favorable respecto a anterior reunión do comité, está no límite", por lo que se optó por la prudencia. "Tras falar cos responsables do hospital e vendo en que fase está no seu plan de continxencia, que no caso da área de críticos está na fase tres, consideramos axeitado agardar un pouco", explicó.

"Pontevedra está un pouco por debaixo do 25% de ocupación na área de críticos, pero preferimos agardar un pouco máis. Hai concellos na área de O Salnés cunha incidencia que nos preocupa", advirtió el conselleiro, que añadió que este virnes se reunirá el subcomité y se revisará la situación del área. "Se vemos que a apertura da hostelería e a mobilidade non se reflexa na incidencia acumulada, será favorable", concluyó.

SIGUIENTES PASOS DE LA DESESCALADA. La Xunta no se plantea por ahora modificar el toque de queda, aunque podría analizarse las próximas semanas. Si la mejoría se mantiene, podría ampliarse el número de personas no convivientes que pueden reunirse —actualmente en cuatro— y ampliar los aforos en los locales de hostelería, que actualmente deben seguir cerrando a las 18.00 horas.

SEMANA SANTA. Comesaña ha considerado que aún es "pronto" para concretar las medidas que habrá que adoptar en Semana Santa en Galicia para contener la expansión del coronavirus, aunque ha dicho que estudiarán el documento planteado por el Ministerio de Sanidad. "Tenemos que ser prudentes en las medidas y en qué momento se toman las decisiones", ha apuntado, ya que según ha destacado queda casi un mes para esas fechas, y decirlo ahora es "comprometido".

Una prudencia a la que ha apelado también a la hora de no explicitar cuál será la postura de Galicia en el Consejo Interterritorial de Salud que se reúne este miércoles por la tarde. "El concepto es ser prudentes y progresivos, para concretar medidas a día de hoy es pronto" ha afirmado. Ha explicado que la Consellería recibió el martes por la noche el borrador de documento "sencillo" que se abordará en el Consejo Interterritorial y, de momento, aún están analizándolo para trasladar su postura en la propia reunión, y ha abogado por que haya un texto "de consenso".

Pero ha reiterado que hay que "pensar muy bien" qué medidas se adoptan para la Semana Santa "desde la anticipación" y a la espera de tener una "perspectiva más adecuada" con los datos epidemiológicos que haya en ese momento previo a los días festivos.

INSPECCIONES. Los inspectores de salud publica detectaron incumplimientos o deficiencias en la normativa covid en el 31% de las más de 4.000 inspecciones realizadas en las primeras tres semanas de febrero en establecimientos de hostelería, alimentación, centros comerciales y centros deportivos. Así lo ha explicado Carmen Durán al analizar los datos de las tres primeras semanas de funcionamiento del plan de inspección y asesoramiento puesto en marcha por la Xunta para controlar el cumplimiento de medidas.

En concreto, los 200 efectivos que participan en este programa realizaron durante las tres primeras semanas de febrero más de 4.100 visitas a distintos establecimientos, especialmente de alimentación, centros comerciales, hostelería e instalaciones deportivas. Del total, el 38% de los establecimientos cumplían la totalidad de medidas y recomendaciones, mientras que en el 31% se encontraron deficiencias o incumplimientos. Para ellos, se dieron indicaciones con plazos y en el 95% se enmendaron "sin ningún problema". Entre las medidas más vulneradas están los aforos o la ventilación adecuada.

NIVELES

Galicia cuenta, actualmente, con tres niveles de restricciones.

El nivel uno o máximo está pensado para los ayuntamientos con una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes, lo que lleva a las autoridades sanitarias a cerrar perimetralmente el municipio, impedir la apertura de la hostelería salvo servicio a domicilio y para llevar y prohibir las reuniones de no convivientes.

El nivel dos de restricciones o medio implica movilidad entre ayuntamientos con ese mismo rango de incidencia del Covid (de entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes), hostelería abierta solo en terrazas y reuniones de hasta cuatro no convivientes.

El nivel tres está diseñado para los ayuntamientos con incidencia por debajo de 250 casos por 100.000 habitantes. Implica movilidad a todos los puntos de Galicia abiertos (salvo que tengan mayor incidencia), hostelería abierta con un aforo del 50% en terrazas y del 30% en interiores y reuniones de hasta cuatro no convivientes.