Sanidade ha confirmado este viernes que las personas del grupo de edad de entre 65 y 69 años serán las próximas en ser vacunadas contra el covid-19 y que, una vez que se inocule a este colectivo, se reiniciará la vacunación del personal esencial que aún no ha recibido su dosis. Así lo ha trasladado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en respuesta a los medios durante un acto en el hospital Meixoeiro de Vigo, en el que también ha participado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y en el que García Comesaña ha recordado que, cuando el Consejo Interterritorial de Salud decidió suspender la vacunación con Astrazeneca, "en el mismo momento, se estableció la suspensión de la vacunación de los grupos esenciales".

"Todo quedó pendiente de la evolución de la indicación de Astrazeneca, y ahora lo que tenemos contemplado es que vamos a trabajar con el grupo de 65 a 69 años, que es el principal objetivo ahora mismo", ha señalado. Por tanto, Galicia finalizará primero la vacunación del grupo 60-65 años y después iniciará la inmunización del colectivo entre 65 y 69 años, que ahora mismo está a la espera de ser llamado, aunque el conselleiro no ha concretado fechas para el inicio de la vacunación a este grupo.

Asimismo, ha ratificado Julio García Comesaña que, "una vez rematado este colectivo" de edad, "se reiniciará la vacunación del personal esencial que no está vacunado".

PERSONAL ESENCIAL. Una vez que el Sergas finalice con el colectivo entre 65 y 69 años, se priorizará a las personas de los grupos declarados esenciales menores de 60 años y que no están vacunados. En el caso de los docentes gallegos, se trata de un 16 por ciento, mientras que en la comunidad educativa hay otro 12 por ciento de personal no docente que no ha recibido ninguna dosis. Además, varias organizaciones sindicales de la Policía Nacional han denunciado que los agentes de entre 56 y 60 años no han sido vacunados como parte del colectivo esencial, y han remitido una carta al conselleiro de Sanidade para que se les cite de forma "urgente". De no lograrlo, pedirán el "amparo" del Ministerio de Sanidad, como ocurrió en Cataluña, "para proteger a los que tienen la misión de proteger a los demás".

También ha expresado su queja el colectivo de educadores físico-deportivos que trabajan en centros con licencia sanitaria, y que no están incorporados en el plan de vacunación, aunque otros compañeros en estas instalaciones ya han sido vacunados "hace semanas". El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COLEF) de Galicia ha señalado que esta situación está "provocando quejas y malestar entre los usuarios y los propios trabajadores", y se ha puesto a disposición del Sergas para "organizar la vacunación de estos profesionales".

Paralelamente, Galicia cuenta con unas 60.000 personas de colectivos esenciales (menores de 60 años) que ya han recibido la primera dosis de Astrazeneca y que están a la espera de los estudios que determinen con qué segunda vacuna van a ser administrados. Finalmente, queda por saber si la ficha técnica de la vacuna de Janssen se ampliará a otro colectivo más allá del grupo entre 70 y 79 años. Las dosis de este preparado se están inoculando actualmente a grandes dependientes en Galicia y las grandes remesas se espera que lleguen a partir de junio.

"TODA LA CAPACIDAD" PARA VACUNAR. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que Galicia está empleando "toda la capacidad" del sistema sanitario público en el proceso de vacunación, "en función de las dosis que van llegando", y ha repetido que se mantiene la previsión de tener vacunada a la población mayor de 60 años a finales de junio. "La vacuna funciona. Necesitamos esperar y tener paciencia", ha reclamado el titular del Ejecutivo gallego, quien ha explicado que, "para cumplir el objetivo" de junio, es necesario que "no se rompa el stock de Astrazeneca y Janssen, y que se vayan incorporando nuevas dosis de Pfizer, y nuevas vacunas como Novavax, Sputnik, o cualquiera que tenga la autorización de la Ema".

El presidente gallego también ha incidido en que este fin de semana (viernes y sábado) están citadas 35.000 personas para vacunarse, y que el domingo volverán a citarse "a miles".