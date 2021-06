En una semana caracterizada por el aumento de los contagios en Galicia asociados a los viajes de fin de curso a Mallorca y por el foco de Sarria, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, augura que a medida que se relajen las medidas habrá "brotes explosivos" de covid-19, incluso cuando la vacuna ya haya llegado a "un porcentaje muy alto" de la población. En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, Comesaña ha advertido ante estos repuntes que, si bien no serán "tan abruptos" como el de Mallorca —se calcula que hay casi 700 contagiados por toda España—, estarán motivados por las nuevas variantes y porque "la vacunación no garantiza no coger la enfermedad".

El macrobrote en Baleares deja 70 positivos y 600 personas cuarentenadas en Galicia, de acuerdo con las últimas cifras de Sanidade. Por eso, el conselleiro ha reconocido que estos datos "siguen siendo preocupantes y cada día que pasa lo son un poco más".

En este contexto, García Comesaña ha asegurado que la Xunta tiene ya "la foto de todos los centros que tuvieron algún tipo de vínculo con Baleares, en general, y con Mallorca, en particular, en los últimos días". Una labor "complicada" que ha agradecido no solo a la Consellería de Educación sino también a los propios centros, a pesar de que "muchos de esos desplazamientos" estaban organizados a nivel particular, por los propios alumnos o por agencias de viajes.

Así, el titular de Sanidade confía en que este mismo domingo sea el día "propicio" para acabar con este "primer barrido" a través de PCR de todas las personas identificadas. En función de los resultados, se podría ampliar la cifra de contactos a los que se les realizará la prueba. Además, incluso en aquellos casos que den negativo, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) opta por "esperar 48 o 72 horas, dependiendo de cuándo volviesen de las Baleares".

UNA VEINTENA, VARIANTE DELTA. De todos los casos asociados a los viajes a Mallorca, García Comesaña ha confirmado que "unos 20" están secuenciados como delta, pero cree que "casi todos" responden a esta cepa, a la que será "muy difícil ponerle puertas". Y es que las previsiones hablan de que "en un par de meses" supondrá el 90 por ciento de las infecciones por coronavirus.

Por todo ello, el conselleiro ha hecho suyo el mensaje ya lanzado por el Ministerio de Sanidad esta semana y ha insistido en la "recomendación de no hacer estos viajes" a las islas.

DESESCALADA. Este fin de semana, los gallegos han vivido un nuevo alivio de las restricciones, con la posibilidad de quitarse la mascarilla al aire libre y siempre que haya distancia de seguridad, así como con el aumento hasta el 100% de los aforos de las terrazas de la hostelería —en interiores, siguen al 50%—. Sin embargo, el titular de Sanidade ya ha alertado ante actitudes "irresponsables" como los botellones y las aglomeraciones del viernes por la noche el viernes.

Por eso, ha aprovechado la entrevista en la Radio Galega para dirigirse a la gente joven y pedirle que "espere un poquito más" y "siga manteniendo ese buen comportamiento que caracterizó a Galicia y que tan buenos resultados ha dado hasta ahora".

De cara a dar más pasos en la desescalada para el verano, García Comesaña ha apelado a ir "paso a paso", aunque Galicia tiene ahora una de "las mejores situaciones tanto a 14 como a 7 días de la península" gracias al "esfuerzo continuo de los gallegos". Eso sí, si estos valores "siguen bajando" y caen a una incidencia menor de 25, Sanidade "valorará alguna medida de tipo aforos al 100%" en el interior de los locales. Pero ha señalado que ese panorama todavía está "lejos". "Todas las medidas que afectan al interior vamos a tardar en adoptarlas por el riesgo que hay", ha explicado.

De hecho, ha insistido en que la mascarilla en los espacios interiores "será probablemente la última cosa que desaparecerá". Y es que, a pesar de la vacunación, augura "brotes explosivos" para próximas fechas y un modo "seguro" de abordarlos será "usar la mascarilla donde la ventilación no garantice unas condiciones mínimas".

EL OCIO NOCTURNO REABRE EL 1 DE JULIO. En el caso del ocio nocturno, cerrado desde agosto del 2020, Sanidade lleva ya "unas semanas" abordando con el sector las condiciones de reapertura a partir del 1 de julio, hasta las 3,00 de la madrugada, con aforos al 50%, distancias y uso obligatorio de la mascarilla. En función de cómo avancen los datos, la Xunta evaluará la situación epidemiológica y el funcionamiento de los protocolos para abordar un eventual aumento de los horarios el 15 de julio. "En caso de que fuese muy bien, iríamos de modo progresivo", ha confirmado el conselleiro.

RECURSO A LA LEY GALLEGA DE SALUD. En otro orden de cosas, García Comesaña ha lamentado que por ahora no haya ninguna respuesta a la carta enviada por la Xunta al Gobierno central para solicitar la retirada del recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma de la ley gallega de salud, que incluye polémicos puntos como la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria.

En esta coyuntura, el conselleiro ha tachado de "incomprensible" este recurso presentado "a los 18 días" de la publicación de esta norma toda vez que el Gobierno de Baleares --ha afirmado-- "publica una ley parecida" a la gallega: "Son exactamente iguales, con matices".

"No entendemos que la ley gallega sea recurrida. Eso lleva a que no esté en este momento en vigor. Esas herramientas que esa ley nos podría dar, que sí las tiene el Gobierno balear, los gallegos no las tenemos", ha lamentado García Comesaña.