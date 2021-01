Galicia permitirá en la recta final de las fiestas navideñas un único día de movilidad excepcional, que en la práctica será desde las seis de la madrugada del 6 de enero, Reyes, hasta las once de la noche de esa misma jornada.

La evolución epidemiológica no permite repetir la fórmula empleada en Nochebuena y Navidad, y después en Nochevieja y Año Nuevo, así como tampoco ampliar el horario del toque de queda, como ocurrió en las jornadas del 24 y el 31, cuando se había prolongado hasta la una y media de la madrugada.

El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia ha tomado tal decisión, después de una reunión celebrada este lunes, en la que también se ha acordado que haya una vigilancia especial sobre los ayuntamientos de las comarcas de A Coruña y Santiago debido a las preocupantes cifras de incidencia acumulada.

Los expertos han determinado que los ayuntamientos de As Pontes y Carnota pasen al nivel básico y que Narón descienda del medio alto al medio, por lo que sale de la almendra perimetral con Ferrol.

Las ciudades seguirán afectadas por un cierre perimetral, a excepción de Lugo y Ourense, donde ya no existe.

BALANCE. La Comunidad registró, hasta las seis de la tarde del día 3, un total de 5.905 casos activos, 173 más que el anterior recuento, y 462 nuevos contagios.

La tasa de positividad se sitúa en el 10,8% en este momento, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar la pandemia por controlada.

El comité clínico volverá a reunirse el próximo viernes y en principio se mantiene la fecha del 8 para la vuelta a los centros educativos.

Situación actual del mapa de restricciones

►Nivel máximo (15): O Grove-Sanxenxo, Verín-Monterrei-Castrelo do Val-Cualedro, Noia-Lousame (almendras perimetrales). En cierre solitario, Boiro, Bueu, Viveiro, Rianxo, Ribeira, Baiona y Cambados. La hostelería cierra a las cinco, solo se permiten las terrazas al 50% y cuatro es el número máximo para las reuniones. La movilidad está restringida.



►Nivel medio alto (37): Negreira-Mazaricos-Santa Comba, Vimianzo-Camariñas-Zas, Vigo-Mos-Nigrán-Porriño-Gondomar-Redondela, A Guarda-Tomiño-Rosal, Pontevedra-Poio-Marín. Aparte, Ferrol, A Rúa, Sarreaus, A Illa, Tui, Xove, Muros, A Pobra, Porto do Son, Barro, Carral, Fisterra, Vilagarcía, Cangas, Dumbría, Vilalba, Outes, Xinzo y Meaño. La hostelería cierra a las cinco. Pueden trabajar al 30% en interior y al 50% en el exterior. Cuatro, el tope de personas por reunión. Movilidad restringida.



►Nivel medio (8): A Coruña-Arteixo-Cambre-Culleredo. Junto a ellos, Soutomaior, Santiago, Narón y Moaña. La hostelería cierra a las once. Pueden trabajar al 40% en interior y 50% en terraza. Seis es el número máximo de personas para una reunión. Movilidad restringida.



►Nivel básico (253): El resto. Solo pueden moverse entre ayuntamientos que se encuentren en este mismo nivel, que es el menor. La hostelería cierra a las once. Pueden trabajar en el interior al 50% y al 75% en exterior. Seis es el número máximo para las reuniones.



Los últimos cambios entrarán en vigor en la madrugada del martes al miércoles.