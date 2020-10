El Sergas convocará una Ope de casi mil plazas antes de finalizar el año

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, informou de que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) publicará antes de que acabe este ano un decreto de oferta de emprego público con 973 prazas.

En resposta a unha interpelación do PSdeG no pleno do Parlamento galego, o conselleiro dixo que "lamentablemente non puideron ser as 3.500" anunciadas pola Xunta o pasado mes de febreiro, do que responsabiliza ao Goberno central ao non suprimir "a limitación de taxa de reposición", para o que facía falta "vontade política".

Na última intervención no pleno desta semana, o conselleiro explicou que recentemente trasladou ao Goberno central o acordo unánime do Parlamento galego que pide a supresión da taxa de reposición.

Respecto diso, sinala que o ministro de Sanidade, Salvador Illa, respondeulle "en ton moi cordial" que entende a "necesidade da medida", "pero expresando que a decisión non depende exclusivamente del, senón doutros ministerios".

Así mesmo, en relación co decreto que permite a contratación de médicos sen especialidade, o conselleiro sinalou que dialogará cos profesionais "área por área" para planificar as medidas a pór en marcha.

Con todo, avanza que está previsto que a integración dos MIR sen especialidade se faga de modo prioritario en funcións non estritamente asistenciais en materia de saúde pública.

CRÍTICAS DO PSDEG. Pola súa banda, o deputado socialista Julio Torrado denunciou que Galicia ten "a terceira peor ratio" de médicos e enfermeiros por paciente en España, así como das peores en profesionais como matronas.

Ademais, alertou de que nos últimos 11 anos de Goberno de Alberto Núñez Feijóo a sanidade galega perdeu 1.100 profesionais en Atención Primaria. Por iso, reclama un acordo para mellorar as condicións laborais de profesionais.

Así mesmo, instou á Xunta a aplicar o acordo da Comisión de Reconstrución do Congreso para eliminar a taxa de reposición e ampliar as prazas da Facultade de Medicia da Universidade de Santiago de Compostela.