Las víctimas mortales diagnosticadas con coronavirus en el área de Lugo, Monforte y A Mariña se eleva hasta 117 tras la notificación de Sanidade del fallecimiento de una mujer de 100 años y de un hombre de 93.

Ambos eran usuarios de la residencia San Cibrao de Cervo -sus decesos ya fueran comunicados-, aunque el varón feneció en el Hospital da Mariña.

Estas muertes son dos de las trece de las que informó Sanidade este viernes. En concreto, han perdido la vida en el Hospital do Barco de Valdeorras una mujer de 72 años (procedente de la Residencia de Viana do Bolo), en el Chuvi una mujer de 87 años (procedente de la Residencia El Doral de Vigo) y un hombre de 64 años, en el Chup un hombre de 77 años, en el Hospital do Salnés un hombre de 86 años (procedente de la residencia Valvanera de Cambados), y en el Chuac un hombre de 79 años y una mujer de 77.

En centros residenciales han fallecido una mujer de 86 años en la Residencia Hermanos Prieto do Carballiño y una mujer de 92 años en la Residencia de Salvaterra do Miño.

De este modo, el número de víctimas mortales en Galicia desde que se inició la pandemia se eleva hasta 1.132.