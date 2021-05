Sanidade non comunica falecidos con covid-19 este sábado en Galicia 

A Consellería de Sanidade non notificou o falecemento de ningunha persona con covid-19 este sábado en Galicia, polo que o número de vítimas mortais rexistrado desde o inicio da pandemia mantense en 2.401 na comunidade autónoma.

Os últimos casos foron un home de 68 anos, que se atopaba ingresado no Hospital Vithas Vigo e que faleceu ao longo do xoves, e unha muller duns 102 anos de idade, no Hospital do Salnés este mesmo venres.

A última xornada na que as autoridades sanitarias galegas non informaron de ningún falecido foi este luns, aínda que finalmente rexistráronse casos comunicados posteriormente.