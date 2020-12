O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asegurou este sábado que o seu departamento "traballa" para que os galegos poidan traspasar os peches perimetrales durante o Nadal para ver aos seus familiares, pero apelou a "esperar" ao que analice e decida o luns o comité clínico.

En declaracións aos medios durante a visita ao novo centro integral de saúde de Lalín, o conselleiro explicou que, precisamente, pospúxose ao luns a xa tradicional reunión do comité do venres para así "ter algo máis de tempo" e "ver os últimos datos" da pandemia de cara a perfilar o protocolo do Nadal.

E é que, sobre a situación da pandemia nas cidades, Comesaña asegurou que continúa sendo de "certa prudencia", tal e como o constatou o máximo órgano asesor da Xunta esta semana: aínda que "algunhas manteñen esa estabilidade con certa diminución" dos contaxios, outras desgraciadamente están a subir" –é o caso de Santiago, que o xoves volveu pecharse perimetralmente–.

Con todo, a escasos cinco días da Noiteboa, o conselleiro suxeriu que "se unha persona de Madrid pode vir a Ourense a visitar a un familiar, parece que debemos traballar, tamén na medida do posible, para que alguén de Santiago poida ir a Ourense a visitar ao seu familiar".

"Pero seguimos recomendando que nestas datas non se visite a ninguén e celébrese cos convivientes habituais", matizou a continuación.

PLAN DE VACINACIÓN

Preguntado polos medios sobre o arranque da vacinación contra a covid-19, o conselleiro de Sanidade fixo súas as palabras do venres do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e reiterou este sábado que Galicia está preparada para empezar a inocular as primeiras doses "ao día seguinte" de que cheguen.

"Estamos preparados para iso. Se chegan o 27 (de decembro), empezaremos o 28. Se chegan o 26, empezaremos efectivamente o 27", confirmou.

Ao fío diso, o conselleiro quixo manter por agora "con certa discreción, por motivos obvios", o lugar de almacenamento das doses, aínda que si avanzou que "desde hai un tempo" hai preparadas en Galicia unhas instalacións para recibilas e distribuílas.

PLAN DE COMUNICACIÓN

Ademais, Comesaña explicou que o comité clínico, a través dun grupo de traballo espefíco, tamén elabora nunha folla de ruta de comunicación destinada á cidadanía coa idea de conseguir unha vacinación masiva.

Este plan, que xa foi enviado ás xerencias do sete áreas sanitarias, aos sindicatos e mesmo aos grupos políticos, buscará ser "amplamente coñecido, difundido e mellorado, se algún aspecto hai que mellorar", para mandar "unha imaxe sólida e conxunta de confianza" nas vacinas.

Tamén este sábado, a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, augurou en declaracións á Radio Galega que "probablemente" en xaneiro se culmine a administración da primeira dose ao grupo de 40.000 persoas que serán os primeiros en recibilas –usuarios de residencias, traballadores destes centros e persoal sanitario, principalmente–. Non en balde, lembrou que aínda terán que recibir unha segunda dose aos 21 días, entrado febreiro.