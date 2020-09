El comité clínico que asesora a la Xunta en medidas para prevenir la expansión de la covid-19 ha decidido prolongar las medidas en Lugo una semana más. Las mantiene también en Santiago, Silleda, Lalín, Lugo, Ourense, Poio, Pontevedra, Vilaboa, Marín y Verín, así como en algunos barrios de la ciudad de A Coruña.

Además, ha decidido extender las medidas restrictivas vigentes al ayuntamiento de Vilagarcía ante la mayor incidencia del virus registrada en los últimos días. En estas áreas está vigente la limitación de aforos al 50% en establecimientos comerciales, de restauración o de hostelería, así como la reducción en celebraciones, velatorios y lugares de culto. En hostelería está prohibido el consumo en barra y las reuniones se limitan a 10 personas como máximo.

Por otro lado, el comité también decidió extenderlas a la zona de O Milladoiro, en el entorno de Santiago de Compostela, e implantar las restricciones especiales del barrio de O Couto, en Ourense, a otras calles de la ciudad.

Así, desde esta medianoche, la ciudad de Ourense verá ampliada su área de restricciones especiales, ya vigentes en una parte del barrio de O Couto (concretamente en las calles Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria y Avenida de Portugal). Estas medidas de mayor intensidad, que en su día también afectaron al barrio lucense de A Milagrosa y al municipio de Arteixo, implican —además de las restricciones genéricas— la limitación de reuniones privadas o en la calle a un máximo de cinco personas, que también es el grupo máximo que se puede atender en negocios de hostelería. Cafeterías y bares no pueden servir en el interior.



Tras la reunión del comité clínico, estas medidas se implantarán también en el espacio delimitado por las calles Progreso (desde el Puente Romano hasta el cruce con la calle Praza de Abastos), Irmáns Sexta, Avenida de Portugal, Camiño Lobisome, Salto do Can, Carballo, Sobreira y la nacional 525 --desde el cruce con la calle Sobreira hasta la Ribeira Sacra--. También afectarán a la Avenida Ribeira Sacra hasta el Puente Romano.

En cuanto a las medidas generales, el comité ha decidido incluir a Vilagarcía en los ayuntamientos con restricciones vigentes, así como algunas calles de la zona de O Milladoiro, en el Ayuntamiento de Ames. En este último caso, se incluyen los dos lados de la Avenida Rosalía de Castro y la calle Anxeriz, en las interacciones con las calles Raxoeira, Pardiñeiros y Figueira.