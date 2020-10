Sanidade mantén as restriccións en todos os concellos e eleva as de O Carballiño

A Consellería de Sanidade acordou elevar as restriccións que afectan o Concello do Carballiño (Ourense), onde a partir da medianoite do sábado quedará prohibido o consumo no interior dos establecementos de hostalaría, nos que só poderá servirse en terrazas no exterior a grupos dun máximo de cinco persoas.

Así o adoptou o subcomité clínico na súa reunión deste venres, que decidiu manter as medidas restritivas para o resto de municipios e zonas nas que permanecen activas.

Deste xeito, a única novidade é que no Carballiño se aplicarán desde a medianoite as medidas do nivel 3, que xa imperan en Ourense e Barbadás, onde, ademais, están prohibidas as entradas e saídas do termo municipal e as reunións de persoas non convivientes.

Así as cousas, permanecen en nivel dous os concellos de Santiago, Lugo, Pontevedra, Ortigueira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Meis, Poio, Marín, Cambados, Sanxenxo e as comarcas de Allariz, Ourense (excepto os citados municipios de Ourense e Barbadás), O Ribeiro, O Carballiño (excepto o propio concello), Verín e Valdeorras, e a localidade de O Milladoiro, en Ames.

Por tanto, en todas estas áreas en nivel 2 están limitados os aforamentos ao 50% e prohibidas as reunións de máis e 10 persoas. Así mesmo, en Verín e O Barco tampouco están permitidas as reunións de non convivientes.