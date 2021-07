Se limitan a 10 las reuniones en terrazas y se extienden las medidas del ocio nocturno

"A incidencia está disparada, non os ingresos hospitalarios, pero os contaxiados de agora sí acaban na Uci". Así se expresaba el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el arranque de la rueda de prensa posterior al comité clínico que asesora a la Xunta. Comeseña ha pedido "sentidiño" ante la creciente ola y ha presentado las nuevas medidas para atajar el actual ciclo de la pandemia porque "estabamos no camiño da recuperación pero temos que facer unha paréntese".

De este modo, Comesaña ha anunciado que se vuelve a limitar a 10 el número de personas que se pueden reunir en exteriores en la hostelería, medida que entrará en vigor este viernes. Además, la Xunta recomienda que en el ámbito privado se mantenga también esta limitación de reuniones, con un máximo de 6 en interiores y de 10, como decíamos, en exteriores. El titular de Sanidade ha comentado, sobre este punto, que si la situación empeora se hará obligatorio el cumplimiento de esta limitación también en los espacios privados.



Además, se extiende a todos los concellos (ya no solo a los del nivel alto) la obligatoriedad de presentar un PCR o un certificado de vacunación en el ocio nocturno. En este caso, la medida no entrará en vigor hasta el próximo martes.



El comité clínico ha decidido también cambiar el sistema para establecer las restricciones y optará, a partir de ahora, por un "modelo variable" que se ajustará no solo en función de la incidencia acumulada y los contagios, sino sobre todo teniendo en cuenta la presión hospitalaria.



ACTUALIZACIÓN DE NIVELES. Comesaña también ha procedido a actualizar la lista de ayuntamientos y niveles de incidencia. Así, en el nivel más alto se sitúan desde hoy: Ourense, Barbadás, A Illa de Arousa, Cambados, Vilagarcia de Arousa, Vilanova de Arousa y O Barco.

Por otra parte, quedan en el nivel medio: Culleredo, Porto do Son, O Corballiño, Ribadavia, Sarria, Salceda, Pontevedra, Redondela, Vigo Caldas de Reis, Boiro, Ribadavia, Sanxenxo y Poio. En el caso de los tres últimos citados, todos ellos estarán en vigilancia especial porque están "al límite del nivel alto".

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICO. Carmen Durán, la Directora Xeral de Saúde, ha querido destacar durante la rueda de prensa que la incidencia es ascendente y se sitúa 142 a siete días y de 210, a 14. Son cifras que contrastan ampliamente con las de la semana pasada, cuando estos parámentros se situaban en 59 y 51 respectivamente.

Por áreas sanitarias, Ourense presenta la incidencia más alta (352 a 14) y la que menos es Ferrol (110 a 14), según a revelado Durán, que ha insistido en que los jóvenes están concentrando los contagios. "La población de 20 a 29 años presenta una incidencia de 782", ha revelado Durán, añadiendo que la tasa de positividad está hoy en Galicia en el 6%, "un punto por encima del 5%, la cifra para mantener un buen control según la OMS".