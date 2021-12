Sanidade estudia recuperar los puntos de test covid en los aeropuertos gallegos

La Consellería de Sanidade estudia "volver a recuperar" los puntos para la realización test covid-19 a pasajeros en los aeropuertos gallegos, tras recordar que "no fue sencillo ponerlos" en su momento.

Así lo ha asegurado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el marco del Foro Salud de Nueva Economía Fórum al que ha asistido en un hotel de Madrid, y que ha sido difundido online, donde, a preguntas de un diputado, ha afirmado que lo están "viendo".

"No fue un camino fácil el poner estos puntos en aeropuertos de Galicia", ha afirmado el conselleiro, quien ha apuntado que era "decepcionante" tras su instalación ver los pocos pasajeros que desembarcaban de un avión que hacían el test.

Por ello, preguntado sobre la recuperación de estos puntos de test en aeropuertos, el titular de Sanidade ha puntualizado que están "valorando si ponerlos o no". "La explosión del autotest es una realidad", ha resaltado.

"DEBERÍA ESTAR EN TODOS". "No lo descartamos", ha abundado el conselleiro, quien ha defendido que se trata de una media, la realización de test en aeródromos, que "debería estar en todos" los aeropuertos, "no sólo en los de Galicia".

En este sentido, ha incidido en que el "problema" de esta pandemia por el covid-19 es "la movilidad" porque "la gente se mueve mucho", por lo que ha defendido "cualquier elemento que ayude a que sea segura la movilidad".

NAVIDAD. El conselleiro ha explicado además que el comité clínico que asesora a la Xunta en el marco de la pandemia por el covid-19 trabaja en "recomendaciones" como limitar las reuniones a "8-10 personas" en el marco de las celebraciones de la Navidad en función de la evolución epidemiológica por este coronavirus.

En este sentido, el titular de Sanidade ha reivindicado el uso del certificado covid "para garantizar espacios más seguros", así como para "animar a la vacunación".

Por ello, ha explicado que en la actualidad ya es requerido para acceder, además de la hostelería, a hospitales, y ahora la Xunta ha pedido autorización al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para extender su uso para entrar en cines y "lugares donde se come y bebe dentro del espacio" como en esas salas, así como en eventos masivos.

VIGO Y OURENSE. Al respecto, el titular de Sanidade ha comentado que "todas las semanas" revisan los datos de incidencia y su repercusión en el ámbito hospitalario en el conjunto de Galicia.

No obstante, ha admitido que les "preocupa" en la actualidad la situación en las áreas sanitarias de Ourense y Vigo, por lo que no descartan "hacer un análisis detallado para que no lleguen al punto crítico en las Uci", ha matizado.

Sobre la movilidad de la semana pasada con motivo de los festivos del puente de diciembre, el conselleiro ha resaltado que "va a repercutir" en la incidencia, al tiempo que ha valorado el "alto número de test que se hacen en farmacias" los ciudadanos. "Estamos preocupados, viendo datos y planteando soluciones", ha aseverado.

Y ha recordado en su intervención, en la que ha destacado el papel de las oficinas de farmacia en el marco de la pandemia, que desde este viernes 17 de diciembre las familias pueden recoger autotest covid para niños de 11 a 5 años en las boticas gallegas.