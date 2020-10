Sanidade estuda ampliar a 14 días as restricións e defende as "contornas burbulla"

A Consellería de Sanidade estuda ampliar a 14 días a duración das restricións acordadas no seo do comité clínico e apela a "contornas burbulla" para frear os contaxios de covid-19 en Galicia.

Así o explicou en rolda de prensa para concentrar as medidas acordadas na tarde-noite deste martes o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quen lembrou que até a data teñen unha vixencia de sete días segundo publícase no Diario Oficial de Galicia. Con todo, destacou que traballan para "sexan por 14 días".

Así mesmo, defendeu as últimas medidas adoptadas que sitúan a Galicia en nivel 2, coas reunións restrinxidas a cinco persoas, salvo en localidades como Santiago de Compostela onde se limitan exclusivamente a convivintes, así como na poboación de Milladoiro. Por iso, o comité clínico apela aos cidadáns a conformar "contornas burbulla" co fin de frear os contaxios.

Comesaña indicou que, segundo os últimos datos actualizados até as 18,00 horas deste martes, Galicia rexistra 5.457 casos activos, 48 pacientes en Uci –0,9%– e 294 noutras unidades de hospitalización –5,4%–, mentres 5.115 pacientes permanecen en seguimento no seu domicilio –93,7%–. Ademais, lamentou outro cinco falecementos que sitúan as vítimas en 836.

Sobre a positividade nas PCR do últimos sete días, apuntou 2.572, o que supón un 6,1%. "Gustaríanos estar por baixo de cinco", aseverou, para indicar un "incremento sostido do número de casos. Sobre os datos deste martes, indicou que se rexistrou un 6,54% de PCR positivas (441).

A iso sumou a incidencia acumulada a 14 días en Galicia, que se sitúa en 174 casos por 100.000 habitantes, mentres a media estatal ascende a 322; e a sete días está en 91 e 169 respectivamente. Por iso, valorou que a niveis globais, a galega colócase "na metade que a media nacional", entre tras catro comunidades cunha situación "razoablemente boa" con respecto a outras autonomías, aínda que rexistra "un importante número de casos a diario", abundou.

RESTRICIÓNS. Todo iso, explicou o titular de Sanidade xustifica que en toda Galicia restrínxanse as reunións a cinco persoas desde as 00,00 horas deste xoves, co fin de "reducir as interaccións" para frear os contaxios. Así mesmo, o nivel 2 implica a baixada a un terzo do aforamento en eventos deportivos –300 persoas–.

Neste sentido, subliñou Comesaña que un "90% dos gromos" en Galicia son de orixe familiar ou "de contornas de confianza". Por iso, o comité clínico decidiu reducir de 10 a cinco as reunións, salvo en localidades como Santiago, onde se limitan a convivientes.

Así mesmo, o comité clínico decidiu manter as medidas en Ourense e Barbadás, que teñen un peche perimetral desde o 7 de outubro e limitadas as reunións a convivientes, a pesar de mellorar a situación en ambos os municipios. "Imos vendo resultados", asegurou o conselleiro, quen incidiu en que se trata de "medidas adecuadas", polo que proseguen.

Na área sanitaria de Ourense, o titular de Sanidade manifestou que hai dúas zonas que lles "preocupan", como son a do Carballiño, Boborás e O Irixo onde, "ou non son suficientes ou non se están cumprindo" as restricións xa impostas. Nestes municipios decidiuse restrinxir todas as medidas que non sexan esenciais –de lecer–.

O outro punto que "preocupa" é o relativo á zona de Verín, Oímbra e Vilardevós, onde o comité clínico decidiu un peche de mobilidade perimetral que só permitirá desprazamentos entre os mesmos e as reunións de persoas estarán limitadas a convivientes.

Nesta liña, o secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, Alberto Fontes Losada, puntualizou que nos municipios do Carballiño, O Irixo e Boborás pechan as actividades recreativas –cinemas, teatros, salas de bingo e de xogo, así como pavillóns deportivos, ximnasios, piscinas, museos, bibliotecas, restaurantes, cafetarías e centros de lecer–.

Sobre o peche dos bares e restaurantes, concretou que poden facer entregas a domicilio ou para levar e non afectará aos que se atopen en locais hostaleiros e centros de traballo, pero "só para o consumo dos traballadores".

"MODERADAMENTE CRECENTE". A directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, defendeu que se trata dun "bo momento para tomar medidas", xa que Galicia presenta unha tendencia "moderadamente crecente" na incidencia acumulada, "moi lonxe de Navarra" e outras autonomías, matizou.

No entanto, defendeu a "anticipación e proporcionalidade" na adopción de medidas. En concreto, aludiu á situación da capital galega, que presenta unha incidencia acumulada de 198,4 por 100.000 habitantes en sete días e de 333,1 en 14 días. Iso sitúa a Santiago, xunto con Ourense, coas "cifras máis altas" da Comunidade galega.

Sobre Santiago a doutora Durán valorou que "o importante é que os gromos están localizados" e asegurou que non se detectou "transmisión comunitaria". Iso leva na capital galega a reducir o aforamento en actividades deportivas a un máximo de 30 persoas en lugares pechados e a 75 en abertos. No entanto, o aforamento pode ampliarse segundo as circunstancias das instalacións e limítase a un 50% en salas de cinema e teatros.

En concreto, a directora xeral indicou que o municipio de Ourense presenta unha incidencia acumulada a 7 días de 143,5 casos e de 359,2 a 14 días. "Son incidencias elevadas pero comezamos a ver resultados das medidas que levan tomado nas últimas semanas", afirmou.

No caso concreto de Verín, sinalou 51 casos a sete días e 86 a 14, o que "fai ter que abordar medidas doutro rango para controlar o crecemento desta curva", matizou a doutora Durán, que lembrou que se trata dunha zona con poboación de idade avanzada ademais. E en canto ao Carballiño trasladou que a "tendencia crecente preocupa", con 109 casos en sete días e 276 a 14. Iso, defendeu, "leva a tomar medidas algo máis restritivas".

Xunto a estes indicadores, o xerente do Sergas, José Flores, resaltou que a capacidade asistencial segue "intacta" e a porcentaxe de ingresos actual nos hospitais galegos "non preocupa". Con todo, resaltou que seguen "vixiantes". "A día de hoxe a ocupación non preocupa", apostilou, aínda que puntualizou un "lixeiro incremento" en camas Uci en Ourense, "algo previsible".

O doutor Pedro Rascado, membro do comité clínico, trasladou que están "preocupados pola evolución destes días" polo número de casos. "Estamos nunha pandemia, imos seguir durante un tempo", afirmou, para xustificar que tomarán "todas as medidas colectivas ou individuais para freala". Deste xeito, apostou por "mirar o virus aos ollos" para adoptar as medidas necesarias co fin de frear os contaxios. Así, recalcou que as restricións non se adoptan para "culpabilizar", senón para "pór solucións".

Tanto o doutor Rascado como Sergio Vázquez Estévez, membro tamén do comité clínico, insistiron no uso da máscara fora da contorna de convivintes. Segundo indicaron as "interaccións sociais" supoñen a "causa" do incremento de casos. Por iso, apelan á "responsabilidade individual e social". Neste sentido, pediron a "redución de interaccións sociais" e que "se garde a corentena".

Con todo o conselleiro enviou unha "mensaxe de tranquilidade e confianza" porque "se as medidas cúmprense os resultados prodúcense" e "ven". Ademais, destacou o "nivel de colaboración elevadísimo" dos concellos.