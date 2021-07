Sanidade empezará a vacunar a los veinteañeros este jueves en Santiago

Galicia adelanta dos semanas la vacunación a menores de 29 sobre su previsión y empieza este jueves en Santiago

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Servizo Galego de Saúde empezará a vacunar a los menores de 29 años a partir del próximo lunes día 26 en general en toda Galicia. Sin embargo, como ha sucedido con otros grupos de edad, el área de Santiago inoculará las primeras mil dosis a este grupo este mismo jueves 22 de julio.

La semana pasada, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, avanzó que las previsiones que manejaba la Dirección Xeral de Saúde Pública pasaban por iniciar la vacunación a los menores de 30 años a partir del 9 de agosto. Además, indicó que la autocita para acudir a los pinchazos "no es descartable" que se "vaya abriendo a otros colectivos" como ya se hizo con los estudiantes Erasmus o "de forma general", cuestión de la que por el momento no se ha avanzado más.

En la rueda de prensa de este miércoles para explicar las medidas abordadas en el comité clínico que asesora a la Xunta, Feijóo ha avanzado que será el próximo lunes cuando comience la vacunación de este grupo de jóvenes, que junto con el colectivo que va de 12 a 19 años presentan una incidencia acumulada de mil casos por cada 100.000 habitantes.

Feijóo ha vuelto a destacar que Galicia es la segunda comunidad con mayor porcentaje de vacunas administradas, el 95,8%. Así, se han inoculado 3,2 millones de dosis y 1,6 millones de gallegos tienen la pauta completa.

Además, Galicia es la segunda comunidad con la pauta completa. El 65,6 por ciento de los gallegos tiene la doble pauta y los primeros mayores de 40 cuentan ya con la doble pauta.

Las previsiones son acabar esta semana con las primeras dosis del grupo entre 30 y 40 años, pero Feijóo ha recordado que Galicia dispone ahora de 130.000 dosis, "lejos" de las 240.000 que se tenían semanas precedentes. "Como no tenemos vacunas, tuvimos que frenar", ha lamentado Feijóo en referencia al ritmo de vacunación.

EL ÁREA DE SANTIAGO, LA PRIMERA. Según los datos aportados por el área de Santiago-Barbanza, este jueves comenzarán a vacunarse los menores jóvenes de entre 20 y 29 años. Concretamente, están previstas mil dosis de Moderna para este grupo en la Cidade da Cultura.

Además, también se han reservado 3.500 primeras dosis de Moderna para los gallegos que tienen entre 30 y 39 y que todavía no han recibido ningún pinchazo.

El área sanitaria también ha informado de que este jueves se pincharán 550 segundas dosis de Moderna a personas que pertenecen a colectivos esenciales en el Hospital Clínico. Finalmente, están previstas 660 dosis de Pfizer en el Hospital de O Barbanza para personas de entre 30 y 39 años.

EL "TRIPLE ERROR" DEL GOBIERNO. Feijóo acusó este miércoles al Gobierno central de haber caído en "un triple error" al respecto de la inmunización de la población, tanto en la fecha para alcanzar la inmunización, como en el porcentaje fijado del 70 por ciento, hasta en el avance de este proceso para los jóvenes.

"Primero (erró) en una fecha trifunalista en la inmunidad de rebaño en agosto", ha enumerado Feijóo, a preguntas de los medios sobre si considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería salirse de la estrategia de vacunación de la UE para lograr un mayor suministro de dosis de vacuna.

"Segundo", continuó, "en el porcentaje adecuado para considerar la inmunidad de grupo", situada en el 70 por ciento. Este porcentaje se indicó al inicio de la inmunización y se dio en función de la población objetivo, que no es el conjunto de la población. Hay que agregar que en mitad del desarrollo de la estrategia de vacunación se autorizó el uso de Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 16 años, lo que engrosó el número de personas a vacunar.

En este escenario, y como ya mencionó en días pasados en un acto en Ferrolterra, Feijóo ha indicado que "el porcentaje adecuado para considerar la inmunidad de grupo es como mínimo del 90 o 95 por ciento", y por lo tanto, no el 70 por ciento fijado.

ESCASEZ DE VACUNAS. Como tercer "error", el presidente de la Xunta ha cuestionado que el Gobierno "no explicase a la gente joven que no habría vacunas" este verano para este colectivo. "Y por lo tanto, este error triple, que no es menor", ha aseverado.

En su respuesta, Feijóo ha indicado que "todavía" se desconoce cuántas vacunas van a llegar en el mes de agosto y septiembre. "Estamos viendo con poca antelación, pero es imposible explicar que en el mes de julio tengamos menos que en el mes junio. Lamentablemente, es la situación que está viviendo España", ha indicado.

Sobre la pregunta en concreto, Feijóo ha dicho que "es muy fácil dar consejos y más difícil conseguir vacunas". "Por lo tanto, no debo pronunciarme al respecto, pero sí digo que España tiene servicios de salud que podríamos garantizar la inmunidad del 100 por cien de los mayores de 12 años en agosto", ha proclamado el mandatario autonómico, quien ha lamentado que "esto no va a ocurrir hasta el mes de octubre o principios de noviembre" de seguir este ritmo de suministro.

"Hay un problema de abastecimiento evidente y está afectando, desde el punto de vista económico y sanitario a la población menor de 40 años", ha remarcado.