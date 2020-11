Sanidade descarta polo momento levantar as restricións

Levantar as restricións que desde hai unha semana imperan nuns 60 municipios galegos non está, polo momento, dentro dos plans da Consellería de Sanidade, que considera que a evolución da pandemia en Galicia é "positiva" aínda que debe ser vista cun "optimismo prudente" ante o aumento de pacientes que chegan ás unidades de coidados de intensivos, que se incrementaron un 40% nos últimos 15 días.

Con todo, segundo comentou nunha entrevista este domingo á Radio Galega o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a presión hospilaria en Galicia está aínda lonxe dos peores momentos da primeira onda da pandemia.

Así, as unidades de críticos atópanse nestes momentos "nun 43%" respecto ao pico máximo de ocupación rexistrado na primavera, mentres que as camas convencionais de hospitalización están en torno ao 50% tomando o mesmo punto de referencia.

Deste xeito, García Comesaña considera que hai que tomar cun "optimismo prudente" a evolución da pandemia, que alcanzou un punto de "equilibrio estable" co "freo" do crecemento de contaxios que, con todo, non cre que signifique que Galicia alcanzase o pico da curva na segunda onda da pandemia.

"Se estas medida axudan a resetear o sistema poderemos afrontar un nadal con algún tipo de restrición, pero gozando de encontros"

"A tendencia (á alza) detívose pero non empezamos a descender da forma que nos gustaría", manifestou o titular de Sanidade, que descarta polo momento levantar as medidas restritivas que imperan en parte da xeografía galega e que se van a manter, polo menos, ata comezos de decembro, pois o obxectivo marcado polo comité clínico, como lembrou, era esperar catro semanas a ver a efectividade das medidas.

Unhas restricións que se ampliaron esta fin de semana á comarca de Bergantiños –salvo A Laracha– e Ribadavia e que poderían estenderse a outros municipios. En concreto, segundo recoñeceu o conselleiro, o comité clínico monitoriza de forma "detallada" a evolución epidemiolóxica na Rúa, Chantada e Sanxenxo. O martes, o comité decidirá se se implantan as restricións neste tres concellos.

PROTOCOLOS DE DESESCALADA. Ademais, García Comesaña comentou que o comité clínico traballa na elaboración dun protocolo de desescalada para definir como e baixo que criterios poderíanse levantar restricións que confía en que se relaxen de cara ás festas do Nadal.

"Todo o mundo estará de acordo en que vai ser un nadal diferente", sinalou o conselleiro, que subliñou que o nivel de medidas restritivas durante as festas dependerá do "resultado" que se obteña coas que están en vigor nestes momentos.

"Se todas esta medida axudan a resetear o sistema poderemos afrontar un nadal con algún tipo de restrición, pero gozando de encontros", continuou García Comesaña, que lembrou que, como avanzou o pasado mércores no pleno de Parlamento, nos próximos días incluiranse os datos de casos activos por municipio na páxina web da Consellería de Sanidade.

Polo momento, nun formato criticado pola oposición e varios alcaldes galegos, ofrécese na web do Sergas un mapa con alertas por cores que marcan os graos de alerta pero non aclara o número de contaxios por concello.

Agora, como concretou García Comesañana, ofreceranse as cifras de incidencia acumulada por concello, sempre que o municipio estea por encima do limiar dos 10 casos activos.

CRIBADOS EN RESIDENCIA. Por outra banda, o conselleiro anunciou que o comité clínico estuda a posibilidade de realizar cribados en residencias de maiores cada menos tempo.

Actualmente levan a cabo cada dúas semanas para detectar casos de covid entre traballadores e residentes. Sanidade recoñece que está sobre a mesa realizalos con máis frecuencia pois, segundo García Comesaña, os cribados están a ser a vía pola que se están detectando brotes en centros de maiores.

PLAN DE CONTINXENCIA. Por último, tamén se referiu á negociación do plan de continxencia covid-19 en materia de Recursos Humanos presentado pola Administración sanitaria o pasado 6 de novembro, ao que os sindicatos presentaron varias alegacións, queda aberta e continuará en cuestións como o teletrabajo e a flexibilidade horaria.

O titular de Sanidade sinalou que a negociación cos representantes sindicais radica na fixación dun protocolo para a mobilidade de empregados ou o seu reasignación, cuestións que están "na normativa xeral" e que deben contar con "criterios homoxéneos".