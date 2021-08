Sanidade denuncia un "duro ataque" al sistema de vacunación de Galicia

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se ha reafirmado en que el sistema de vacunación de Galicia está "siendo duramente atacado" por el Gobierno central y ha vuelto a quejarse de que la comunidad no vaya a recibir dosis del lote de 3,4 millones de viales que anunció el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la cumbre de presidentes de Salamanca. En su intervención, el conselleiro ha insistido en que, según los datos que le facilitó el Ministerio de Sanidad, Galicia se mantendrá ajena a esas dosis anunciadas "a bombo y platillo" por Sánchez, aunque posteriormente ha introducido un matiz, al ser preguntado por la procedencia de las 8.700 vacunas de Pfizer enviadas a la comunidad para compensar la reducción de Moderna.

"Como no sabemos cómo se van a distribuir, no sabemos si estas 8.700 de Pfizer para compensar la reducción de Moderna corresponden a esos 3,4 millones o a otro grupo. Pero que 8.700 vacunas no dificulten la visión de que Galicia no recibe ninguna dosis de los 3,4 millones anunciados", ha respondido, al tiempo que ha vuelto a reclamar "transparencia" e "información" sobre los criterios de reparto.

Más allá, sobre la reprogramación que ha supuesto los últimos datos del Ministerio de Sanidad, ha aludido a 10.000 dosis de Moderna. En concreto, ha explicado que ha habido que reprogramar la inyección de unas 10.000 primeras dosis de Moderna, para así poder garantizar la administración de segundas dosis en personas pendientes de completar la pauta, y ha asegurado que "es la tercera vez" que hay que reajustar la programación de vacunas de Moderna —alguna vez con recogidas, ha dicho, "a las cuatro de la mañana"—.

Además, en el marco del debate sobre el lote a mayores de Pfizer, ha desmentido que la comunidad gallega haya sido la que más dosis ha recibido en el proceso de vacunación. De hecho, ha remarcado que hay incluso varias por delante.

"TODO EL MUNDO SABE QUIÉN RECIBE MÁS VACUNAS". "Todo el mundo sabe quién recibe más vacunas y no somos nosotros. (...) Si hay que ajustar, hay que ajustar a quien recibe más vacunas, y no es Galicia", ha aseverado, y ha reiterado las "protestas" de la comunidad por la situación, muy crítico con que haya quien hable de las posturas que adopta Galicia en el Consejo Interterritorial sin estar allí.

Aunque no ha dado nombres, en la pasada jornada, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, sugirió que la Xunta estaba informada de que el reparto del lote a mayores se haría de acuerdo con la población diana —esgrimió que la comunidad gallega recibió más dosis cuando los ciudadanos a vacunar eran los de mayor edad— y que el conselleiro asentía en Madrid para "quedar bien" y después "ponía el grito en el cielo" en Galicia.

POBLACIÓN DE 12 PARA ARRIBA. En todo caso, ha señalado que la campaña de inmunización se mantendrá por franjas de edad con las dosis que vayan llegando desde el Gobierno de España, y con el criterio de reservar en torno a un 10 por ciento para las autocitas —por el momento sin nuevos huecos convocados— y el resto para el sistema de citación 'forzada' por SMS.

Más allá, preguntado por cuándo empezará a vacunar de 12 años para arriba, ha asegurado que el "mayor objetivo" de la Xunta sería que este colectivo de escolares pudiera empezar el curso vacunados, pero ha insistido en que "dependerá" de las dosis que vaya recibiendo la comunidad.

En general, las autoridades sanitarias gallegas han destacado el buen avance de la vacunación en la comunidad, aunque constan casos en los que no se da este paso por "miedo".

VACUNACIÓN A SANITARIOS Y EMBARAZADAS. Por último, preguntado sobre la vacunación de las embarazadas, ha explicado que hubo una reunión con ginecólogos de las áreas en la que se acordó recomendar a todas dar este paso —ha señalado que hay "en el orden de 15.000 mujeres" gestantes en la comunidad—. Y en cuanto a los sanitarios o cuidadores de mayores que no se vacunan, ha asegurado que en Galicia el porcentaje es "similar" al de otras comunidades y, "afortunadamente", está "en un rango pequeño".

Aún así, después de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, asegurase recientemente en una entrevista con Europa Press, que era defensor de vacunar de forma obligatoria a estos colectivos, el conselleiro ha coincidido en que por pequeño que sea el porcentaje "no es menos importante" y ha apelado a trabajar para que no se den estos casos.