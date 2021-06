Sanidade cubrirá los "huecos" en la campaña de vacunación con mayores de 18 que lo pidan

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha anunciado que la previsión del Servizo Galego de Saúde (Sergas) es empezar a vacunar contra el covid-19 a las personas menores de 40 años a principios de julio, aunque continuará con los mayores de esa edad de manera simultánea hasta finales de mes.

En un encuentro virtual organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), ha apuntado que para esa fecha, en concreto el 1 de julio, se habilitará además una web para que las personas puedan pedir cita para vacunarse en un proceso "paralelo" al de ahora, en el que la cita previa es fijada directamente por el Sergas.

De esta manera, el Servizo Galego de Saúde combinará el sistema habitual de citación por SMS –desde los más mayores, de 39 años, hacia abajo– con un procedimiento de petición de citas voluntarias abierto a todos los mayores de 18 para llenar "huecos". Así, habrá dos procedimientos de llamada paralelos: llenar "por defecto" la agenda de vacunación a través de SMS empezando por los pacientes de 39 años e incluir "huecos por el medio" con aquellas personas de más de 18 que hayan pedido cita voluntariamente.

Con respecto a la polémica por la normativa de restricciones y horarios del Ministerio de Sanidad, publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha manifestado que la Xunta "entiende que no" es de obligado cumplimiento por la manera en la que se abordó en el Consejo Interterritorial de Salud, donde se aprobó por mayoría y no por consenso.

Y ha confirmado que ayer mismo habló con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ofreció "consenso" y retirar lo referente a los horarios de hostelería, tras lo que por la noche el Ministerio remitió un nuevo borrador a las comunidades autónomas.

"Volvemos a la senda de que cada comunidad gestione sus competencias", ha considerado el conselleiro, quien ha dicho que si esta es la postura del Ministerio en el Consejo Interritorial de mañana "no tendrá problema en apoyarla", pero si sigue insistiendo en "romper las reglas de juego" se opondrá.

García Comesaña ha informado de que el grado de adherencia a la vacunación "es bueno", ya que alcanza el 90% entre las personas de 50 a 59 años en Galicia.

Aparte, entre el 10% restante, que no se vacunan cuando son citados, hay casos con los que no se consigue contactar por problemas con el número de teléfono o prefieren esperar por cualquier motivo, y no es que todos se nieguen a vacunarse, ha explicado.

En el tramo de 40 a 49 años quedan unas 400.000 personas por vacunar, por lo que la previsión del Sergas es, a un ritmo medio de unas 100.000 vacunas por semana, poder tener esta franja de edad con la pauta completa a finales de julio, mes en el que se empezará simultáneamente con los menores de esa edad para proseguir después con el resto "hasta llegar a los de 18".

También ha dicho que la Xunta está "esbozando" ya la posibilidad de tener un escenario el año que viene en el que coincida la tercera dosis, o de recuerdo, de las vacunas como Pfizer y otras contra el covid-19 con la de la gripe, pero a la espera de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, la UE, y el Ministerio de Sanidad.

Sobre la perspectiva de poder dejar de usar la mascarilla en los lugares exteriores, el conselleiro espera que pueda ser "muy pronto" pero no ha dado una fecha, más allá de que confía en que sea "este verano" antes del mes de septiembre, y siempre manteniendo su uso en interiores o en caso de contagio.

En Galicia hay identificados 18 casos de la variante india del covid-19 en "un brote controlado" que no sale de ese entorno, según el conselleiro, quien ha apuntado que esta variante es "ligeramente más transmisible" que la británica, pero sí que "parece que es sensible a las vacunas".

Comesaña ha dicho que este es el momento "para ser optimistas" con respecto a la evolución de la pandemia, al mismo tiempo que ha pedido prudencia para seguir evitando encuentros sociales. "Es mejor aguantar un poquito y no ahogarse en la orilla porque la orilla está muy cerca", ha concluido.