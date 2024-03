Sanidade confirma que el aumento de la tosferina es generalizado en Galicia

La incidencia de la tosferina está aumentando "de forma generalizada" en Galicia. No es solo una cuestión de los casos detectados en varios centros educativos de Ferrol. Por el momento, la Consellería de Sanidade reconoce que "todavía no se establecieron las causas" que puede haber detrás de este incremento, aunque subraya que "no se aprecia" que su impacto esté siendo más grave de lo habitual para la población más vulnerable a esta infección: los bebés de menos de un año.

La alerta saltó en los últimos días después de que llegaran diversas notificaciones procedentes de colegios de Ferrol. Al tratarse de una enfermedad muy contagiosa y que puede presentar riesgo de complicaciones e incluso de mortalidad en los menores de 6 meses -sobre todo en los menores de 3, que aún no han recibido las primeras dos dosis de la vacuna-, es de declaración obligatoria.

Al respecto, desde Sanidade confirmaron este alza de casos, añadiendo además que "no es exclusivo" del área de Ferrol, sino que se observa en toda Galicia. Es una tendencia similar, explicaron, a la que registró el año pasado en toda España. En concreto, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica anotó 2.560 casos en el país en 2023, entre los casi 2.000 confirmados, los 286 probables y los 316 sospechosos. El total multiplica por diez los 250 del curso anterior. No obstante, en Galicia apenas hubo nueve contagios confirmados, dos probables y diez sospechosos, lo que equivale a 0,8 casos por 100.000 habitantes, la cuarta menor ratio autonómica.

El porqué de este repunte actual todavía se está analizando y el departamento autonómico sugiere que tal vez pueda estar relacionado con un control más estrecho. "Puede estar teniendo impacto una mayor realización de las pruebas de diagnóstico", comentaron desde la consellería, donde aseguraron que se mantiene la vigilancia a la vez que se adoptan "las medidas pertinentes".

Aislamiento. En este sentido, el Sergas explica que todo caso de tosferina, sea confirmado o solo sospechoso, debe tratarse con antibiótico "lo más pronto posible". Es preciso separar del colegio o la guardería a los niños afectados durante cinco días, "a contar desde el comienzo del tratamiento", y lo mismo conviene hacer con los trabajadores contagiados en estos centros. Se aconseja mascarilla.

Luego, "una vez que se recuperen de su enfermedad aguda", los casos no vacunados previamente o los pacientes de hasta 7 años parcialmente inmunizados deben completar la vacunación primaria y la dosis de recuerdo. Galicia la tiene en su calendario obligatorio y también inmuniza a las mujeres embarazadas durante el tercer trimestre de gestación.