El Conselleiro de Sanidade y la directora xeral de Saúde Pública comparecieron este miércoles de forma telemática para explicar el plan de Galicia para Navidad. Julio García Comesaña avanzó que la comunidad gallega estará cerrada del 23 de diciembre al 6 de enero, lo que implica que no será posible entrar en Galicia por motivos turísticos o de otro tipo que no sean laborales, de formación o para reencontrarse con la familia por las fiestas. Al respecto de los encuentros navideños, la recomendación del comité clínico es que las reuniones se produzcan en el ámbito de los convivientes, pero de manera excepcional se permitirá que se reúnan dos núcleos familiares, para incorporar, por ejemplo, a personas mayores que viven solas.

"A recomendación é que como máximo sexan dúas unidades familiares, con especial consideración ás persoas maiores que viven solas", aclaró el conselleiro, que solicitó que esas reuniones no varíen de Nochebuena a Nochevieja. Es decir, "non facer trampas ao solitario", no pasar el 24 y el 25 con una unidad familiar y el 31 y el 1 con otra, porque eso supondría juntarse varios núcleos de convivencia.

En cualquier caso, el máximo de personas que se pueden reunir será de seis, sin contar a los niños menores de 10 años en ese cómputo. "Este é o último nadal sen vacina, non tiremos pola borda todo o traballo feito. Pídolles que non nos relaxemos, non vale a pena, teñamos máis que nunca un Nadal con sentidiño", pidió Comesaña, que recordó que en el último mes y medio la Policía Autonómica puso 599 denuncias por no llevar mascarilla.

Además, Comesaña ha desgranado otras recomendaciones: reducir las relaciones sociales en los días previos a las reuniones para evitar contagios, que la mesa de la cena la coloque una persona, no compartir bebidas, desinfección de manos, reuniones al aire libre de forma preferente y ventilación con ventanas abiertos.

Este miércoles ha tenido lugar una rueda de prensa posterior al comité clínico que asesora las decisiones de la Xunta en la pandemia y tras el cual, entre otras decisiones, se ha regresado al cierre perimetral de la capital gallega e incluir en restricciones máximas a los ayuntamientos de Baiona, Bueu y Ribeira.

CUADRO DE NIVELES

INCIDENCIA Y RESTRICCIONES

La restricciones de movilidad seguirán vigentes en todas las fases, salvo en la cuarta. El aforo en los comercios de toda Galicia permanecerá como hasta ahora, al 50%. Tampoco habrá cambios en el transporte público y se mantiene el toque de queda a las 23 horas.

Incidencia máxima

Cuando la incidencia sea superior a 250 por cada 100.000 habitantes a 14 días

►Las terrazas abrirán al 50% y solo hasta las 17.00 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

►Se mantienen las restricciones de movilidad.



Nivel de incidencia media-alta

Cuando la incidencia sea entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes.

►La hostelería abrirá al 30% en interior y al 50% en el exterior hasta las 17 horas

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

Nivel de incidencia media

Cuando la incidencia sea de entre 150 y 100 casos por cada 100.000 habitantes.

►Se abre toda la hostelería 40% interior y al 50% máximo en exteriores hasta las 23 horas

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes



Nivel de incidencia básica:

Cuando la incidencia sea menor de 100 casos por 100.000 habitantes.

►La hostelería puede abrir al 50% en interiores y al 75% en las terrazas hasta las 11 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►Desaparecen las restricciones de movilidad