Sanidade autoriza a Avigal a reanudar a súa actividade tras o brote con 110 casos

A Consellería de Sanidade autorizou á empresa Avícola de Galicia (Avigal), radicada en Cambados, a reanudar a súa actividade tras cumprir cos labores de desinfección a fin de semana despois do brote de Covid-19 detectado, que suma 110 casos, deles 78 da empresa.

Así o informou a área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, que explicou que desde o inicio do brote na empresa Avigal, a Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade en Pontevedra computou "un total de 110 casos de traballadores e familiares", que continúan coa súa evolución, deles "78 casos da empresa e 32 relacionados".

As mesmas fontes sanitarias explicaron que Sanidade confirmou o "cumprimento das medidas e protocolos preventivos do coronavirus que se pautaron para atallar as cadeas de contaxios", ao intensificar en pasadas datas a limpeza e desinfección, "tanto en fábrica como en zonas comúns".

Segundo explicou Sanidade, corroborou, tras a detección de "numerosos casos de coronavirus nos cribados realizados en pasadas datas na empresa Avigal", que as medidas preventivas complementarias adoptadas durante a pasada fin de semana pola instalación avícola "reforzaron as implementadas desde o inicio do brote", que se centraban na redución da produción, a realización do test rápidos a traballadores, a subministración de material de protección, así como as limpezas e desinfeccións periódicas.

PROTOCOLO VIXENTE. Con todo, Sanidade incidiu en que o protocolo preventivo da Consellería ante o coronavirus "continúa vixente", para xestionar a incidencia deste brote nesta empresa avícola.

Deste xeito, subliñou que se reforzaron "os cribados preventivos en procura da detección de casos", engade, "mantendo a coordinación e a comunicación permanente coa avícola" e "facendo seguimento e control da situación".

Este brote, que afecta, ademais da Cambados, a outras localidades como Vilanova de Arousa –onde reside a maioría dos empregados contaxiados– levou a Sanidade o venres pasado a limitar neste segundo municipio o aforamento de locais e as reunións.