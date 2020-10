Sanidad limita a diez personas las reuniones sociales y familiares en toda Galicia

Los gallegos solamente podrán celebrar reuniones públicas y privadas con un máximo de diez personas, tras la decisión adoptada este martes por el comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia al constatar aumento de contagios en encuentros sociales y familiares.



La medida, que se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), estará vigente, junto con las demás adoptadas, desde la medianoche del jueves.



El comité clínico, señala un comunicado, ha determinado asimismo la restricción de la movilidad en los ayuntamientos de O Carballiño, O Irixo y Boborás, pertenecientes al área sanitaria de Ourense.



La razón es que en esa amplia zona de Galicia continúa al alza la cifra de contagios diarios pese al cierre perimetral decretado para la capital provincial y el municipio colindante de Barbadás.



Así las cosas, los expertos han considerado conveniente reforzar la prevención con el objeto de proteger "con la máxima intensidad posible" la salud de la población y es por ello que, con el fin de cercar al virus, queda igualmente establecida una movilidad perimetral en O Carballiño, O Irixo y Boborás.



De este modo, sus habitantes, como ocurre con los de Ourense y Barbadás, ayuntamientos separados únicamente por una glorieta, no podrán desplazarse fuera del respectivo término municipal excepto por motivos laborales, educativos o sanitarios.



Además, la localidad vecina de Verín ha sido elevada al nivel tres de restricciones, con lo cual bares y cafeterías se limitarán a atender en terrazas a grupos de personas convivientes y los restaurantes podrán servir en el interior pero con un aforo limitado al cincuenta por ciento.



Celanova, por su parte, entrará en el nivel dos, con limitación del aforo al 50% en los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería, donde estará prohibido el consumo en barra. También a ese mismo 50% estarán bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada, entre otros, señala el escrito remitido a la prensa.



Estas decisiones se conocen en una jornada trágica para Galicia, con once muertes en veinticuatro horas, cifra que no se alcanzaba desde abril.