Sánchez pide que se vote a Besteiro para igualar "la orientación" en la Xunta y la Moncloa

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, apeló este jueves a "concentrar el voto" en los socialistas para conseguir que en la Xunta y la Moncloa haya "la misma orientación política".

Solo así, consideró Sánchez, Galicia dará "el paso de gigante" que necesita para aprovechar todas las "posibilidades y oportunidades" que el ejecutivo del PPdeG no ha sabido exprimir, según expuso en un mitin en A Coruña en el que arropó al candidato de su partido a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ante un millar de personas.



El presidente del Gobierno remarcó que su opinión sobre Galicia es que siempre ha sido una tierra de extraordinarias oportunidades pero que estas han sido "desaprovechadas por el PP", por lo que urge un titular de la Xunta que sea socialista puesto que "situar a Galicia al nivel de sus potencialidades solo lo puede hacer el PSOE con Besteiro".



Precisamente este es uno de los hilos argumentales de la campaña del candidato, que presume de su influencia en el Gobierno estatal y que puede traer grandes beneficios para la comunidad gallega.



Al respecto, Sánchez recordó que durante estos últimos cinco años su Ejecutivo ha sido el que más recursos ha destinado a Galicia con "42.000 millones de euros", aunque "no es suficiente".



Este mensaje lo envió el presidente del Gobierno justamente a todos los gallegos que lo votaron en las elecciones generales del 23 de julio.



El presidente del Gobierno puso el foco en la seguridad que supone contar con el PSOE en un Ejecutivo autonómico puesto que ya ha demostrado "que sabe gobernar el cambio". Además, el socialismo es "la evidencia" de que el cambio se puede conseguir porque "siempre que ha habido cambio en la democracia española ha sido gracias al PSOE, con un PSOE fuerte".



Por ello, Sánchez incidió en la importancia de unir los votos de quienes quieren cambio en la candidatura socialista, pues es la que está peleando con el PP por los últimos escaños en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra.



Sánchez dijo que en la noche del miércoles siguió el debate de RTVE entre Besteiro y la candidata del BNG, Ana Pontón, tras lo que se quedó satisfecho y sintió "orgullo" después de ratificar "el extraordinario candidato que tenemos a la Xunta".



Ver este debate también le sirvió a Sánchez para ratificar que "Galicia no necesita a un presidente ausente, sino a un presidente valiente" como, en opinión del secretario general socialista, es el aspirante a la Xunta.



Por su parte, Besteiro también pidió la movilización del voto socialista para que él pueda liderar el próximo gobierno gallego y pidió confianza a los suyos porque "quedan tres días para despertar en una nueva Galicia".



"Es posible. Cuando decimos que "Desta vai!", es porque "ya fue" el 23 de julio. Lo hicimos y lo vamos a hacer de nuevo, vamos a cambiar Galicia", proclamó.

Alcaldesa

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, dijo que desea que llegue el domingo para poner fin a un Ejecutivo que mantiene a una "Galicia en blanco y negro" y que únicamente gobierna para "unos pocos", mientras los ayuntamientos tienen que hacer el doble de trabajo para poder paliar la "inoperancia" de la Xunta.

Rey consideró que es hora de que haya en San Caetano un gobierno socialista, pero para que la comunidad se pueda "subir en la locomotora de progreso y de futuro" en la que ya se encuentra España, gracias a Pedro Sánchez, declaró.



La candidata número 1 en la lista por A Coruña, Patricia Iglesias, confió en las opciones del PSdeG en los comicios porque los socialistas "tenemos mucha esperanza e ilusión, y lo más importante, tenemos a Besteiro" para conseguir que "el próximo lunes Galicia sea otra". "El día será un día feliz, un día hermoso", destacó Patricia Iglesias.

N-540: Tomé elogia el esfuerzo inversor

El secretario general del PSOE, José Tomé, destacó este jueves que la inversión anunciada por el Ministerio de Transportes para arreglar la N-540, que comunica Lugo y Ourense, demuestra "unha vez máis o máximo compromiso dos socialistas coas infraestruturas da nosa provincia" frente al "total abandono que sufrimos co PP na Xunta dende hai 15 anos".



Transportes prevé invertir 11 millones en la N-540, un esfuerzo inversor que se incrementará, asegura, si Besteiro gobierna Galicia. Asegura además que el lucense desbloqueará inversiones como la VAC Costa Norte, la Ronda Este y los accesos al puerto seco de Monforte, bloqueados, asegura, por el PP de Feijóo y Rueda.



El líder de los socialistas lucenses asegura que Transportes lleva invertidos 120 millones de euros en la provincia en el marco del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.

Sánchez y Besteiro muestran su mano para el baloncesto en una cancha de A Coruña

Además de la militancia socialista, al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al candidato de su partido a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, los une la afición por el baloncesto, algo que se pudo constatar en la tarde de este jueves en un acto de campaña celebrado en unas pistas de A Coruña.

En la cita, ambos han disfrutado de unos juegos en una canasta con unos chavales en las canchas municipales de La Torre, con vistas a la Torre de Hércules, para demostrar que ambos siguen siendo buenos en un deporte del que han aprendido el valor del "trabajo en equipo".

Ambos pudieron encestar varias canastas ante la atenta mirada de los transeúntes, que se asombraron de ver que el que estaba jugando era el presidente del Ejecutivo estatal.

Además de hacer de reboteador para Gómez Besteiro y los jóvenes –que incluso animaron al candidato con el lema de su campaña, Desta vai!– Sánchez encestó con éxito varias veces entre bromas sobre la suerte de los tiros, que cree que se traduciría en un "éxito electoral".

Después de la pequeña partida, Sánchez y Besteiro, junto a otros cargos socialistas como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; y el secretario de organización del PSdeG, José Manuel Lage, recorrieron las calles de la ciudad herculina.

Posteriormente, se desplazaron al centro Ágora para participar en un mitin junto al resto de miembros de la candidatura, un preámbulo del evento de este viernes en Santiago de Compostela que cerrará la campaña electoral socialista.