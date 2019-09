Sánchez: "No pararemos hasta poner fin al machismo criminal"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha condenado el triple crimen machista de Valga y ha aseverado que no pararán "hasta poner fin al machismo criminal que masacra a las mujeres".



"Terrible. Tres mujeres de una misma familia asesinadas en Pontevedra, víctimas de la violencia de género. Un sentido abrazo y todo mi cariño para sus seres queridos. No pararemos hasta poner fin al machismo criminal que masacra a las mujeres. Os queremos libres, seguras y vivas", ha escrito este lunes en Twitter el responsable del Ejecutivo.



Además de Pedro Sánchez, representantes de otros partidos políticos han repudiado estos asesinatos.



Desde Ciudadanos, la diputada Patricia Reyes se ha mostrado "sin palabras" ante este crimen.



"De nuevo otro terrible asesinato por violencia machista. Esta vez el (presunto) asesino no se ha conformado sólo con su exmujer sino que ha asesinado a todas las mujeres de la familia. Espeluznante. Y dos niños más huérfanos, víctimas inocentes. Sin palabras", ha lamentado en Twitter.



Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha exigido responsabilidad y "más políticas públicas" ante la sucesión de asesinatos de género.



"Terrible crimen machista. Tres mujeres asesinadas por violencia machista. Responsabilidad, por favor, ante lo que está pasando. Pacto de Estado, más políticas públicas porque sí podemos evitarlo", ha expresado también en la red social.