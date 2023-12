Sánchez lanza la candidatura de Besteiro a la Xunta: "2024 será el año del cambio en Galicia"

El presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha arropado este sábado al candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, y se ha mostrado convencido de que el 2024 "va a ser el año del cambio político en Galicia". "Tenemos un extraordinario líder en la figura de José Ramón Gómez Besteiro", ha reivindicado.

En su intervención, Sánchez ha avanzado que ofreció a Besteiro ser ministro. Una invitación que, según ha destacado el presidente del Ejecutivo central, el líder de los socialistas gallegos rechazó porque "aspira a ser el próximo presidente de la Xunta". "Yo le pedí venir al Gobierno como ministro, y siempre se pone uno en una situación tensa, porque decirle que no al presidente del Gobierno... Pero él me dijo: No, porque yo aspiro a ser el próximo presidente de la Xunta de Galicia", ha relatado Pedro Sánchez.

Asimismo, el líder de los socialistas ha reivindicado que 2024 "va a ser el año del cambio político en Galicia". "Tenemos un extraordinario líder en la figura de José Ramón Gómez Besteiro", ha manifestado.

Sánchez y Besteiro. EFE

Alrededor de un millar de personas se han dado cita este sábado en el auditorio del Edificio Fontán de la Cidade da Cultura en el inicio de la Convención Política del PSdeG. A continuación, participarán en las mesas de debate de esta convención que perfilará el programa electoral de los socialistas para gobernar Galicia.

Mensaje para Feijóo: "Es hora de dialogar"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE ha reclamado este sábado al PP de Alberto Núñez Feijóo que abandone el "berrinche permanente" en favor de "más acuerdos y menos insultos" durante la legislatura que acaba de empezar.

"La política no es destruir, es construir. La política no es un monólogo, es un diálogo. La política es acordar, no el berrinche permanente", ha señalado, para pedir al PP que en este inicio de legislatura "haya más acuerdos y menos insultos", lamentando que Feijóo le llamara "enfermo mental" o que el líder de Vox, Santiago Abascal, dijera que el pueblo querrá colgarle de los pies.

Sánchez, que ha mostrado respeto por las "100 manifestaciones" que los populares han hecho en contra de sus pactos de investidura con los partidos independentistas, ha denunciado el "asedio" contra sedes del PSOE, antes de incidir en que las elecciones "pasaron" y ya hay un Gobierno en marcha, por lo que "es hora de trabajar, de acordar".

Besteiro presenta un borrador de programa

Pedro Sánchez, María Jesús Montero, así como los alcaldes de Vigo, Lugo y A Coruña, Abel Caballero, Lara Méndez e Inés Rey, respectivamente, expresaron este sábado su respaldo a la campaña del socialista gallego José Ramón Gómez Besteiro para los comicios autonómicos de 2024.

Besteiro, junto a Caballero, Inés Rey, Lara Méndez y Carmela Silva, entre otros. LAVANDEIRA JR.

Los dirigentes socialistas expresaron su esperanza de ganar las elecciones, que todavía están pendientes de convocar, con la intención de sacar del poder al PPdeG, que gobierna en la Xunta desde hace catorce años.

Bajo el lema Ahora Camina Galicia, Besteiro presentó en la convención un borrador de programa y precisó que se basa en "cuatro ejes" que incluyen la "economía verde, servicios públicos, cohesión territorial y un nuevo modelo de país".

El documento de la convención política del PSdeG lamenta que en los catorce años en que el PPdeG ha estado gobernando en esta comunidad "se perdieron más de 80.000 habitantes" y, según Besteiro, "cerca de 60.000 jóvenes marcharon de Galicia".

Además, el documento advierte de que a consecuencia de ello, en Galicia hay ahora "109.000 trabajadores activos menos" que hace catorce años y "se perdieron 40.000 empleos industriales".

El PSdeG invita también a "dar incentivos suficientes para que buena parte de las 330.000 viviendas vacías" en este territorio "vuelvan al mercado", preconiza la "gratuidad" de la totalidad de escuelas infantiles, incluido las privadas, y propone "absorver Povisa", el hospital privado de Vigo.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, que acudió a Galicia a visitar los astilleros públicos Navantia en Ferrol, intervino en la convención del PSdeG para expresar su apoyo a Besteiro, al que confesó que le había ofrecido ser ministro, pero que él lo rechazó pal indicar su voluntad de hacer campaña para presidir la Xunta.

Sánchez calificó a Besteiro de "extraordinario líder" y opinó que si Galicia tuviera un gobierno autonómico que "colaborara en lugar de confrontar" con el Ejecutivo central y "cooperara" con ayuntamientos y otros poderes locales, "la dinámica cambiaría".

En ese sentido lanzó un "mensaje de cambio político en Galicia" frente a la "parálisis" y el "retroceso" que considera que ha tenido con el PP gobernando, y ha invitado a perseverar en "una Galicia que no se resigna".

En la convención del PSdeG, que no se celebraba desde hace una década, participaron también alcaldes de otros puntos de Galicia, el exministro de Sanidad José Manuel Miñones y varios eurodiputados y dirigentes socialistas.