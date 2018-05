El director general de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha defendido este jueves los cambios en la programación de Radio Galega para la nueva temporada, que han sido fuertemente criticados por los grupos de la oposición (En Marea, PSdeG y BNG).

En una comparecencia en el Parlamento, Sánchez Izquierdo ha alegado que esos cambios en la programación se deben a un estudio elaborado durante seis meses por consultores "externos e internos".

Ha rechazado, como han coincidido en criticar los grupos de la oposición, que los cambios supongan la desaparición del programa Diario Cultural o que supriman las desconexiones locales de informativos y ha indicado que en ambos casos lo que hay es "un cambio de estructura, de formato" en el que tanto la información cultural como local ganarán tiempo de emisión con el fin de llegar a más oyentes, ha dicho.

Sánchez Izquierdo ha dicho que el programa Diario Cultural pasará "de 50 a 100 minutos" en dos franjas de 30 minutos y otras dos de 15 minutos, incluido el fin de semana, y ha asegurado que en su larga vida ha tenido numerosos cambios sin que pasara nada y este será "uno más".

Ha incidido, asimismo, en que también aumentará el tiempo de la información local y ha señalado que la referencia horaria no es tan relevante, ya que no hace mucho tiempo cambio de las 14.10 horas a las 13.45 actuales y no pasó nada, según su versión.

También ha pedido a los grupos de la oposición que no usen a los trabajadores y ha alertado contra las "noticias falsas" y las medias verdades: "La mejor forma de defender a trabajadores de la CRTVG es no propagar noticias falsas, como por ejemplo haber dado instrucciones para cubrir solo 40 segundos de la trama Gürtel", ha asegurado.

Ninguna de estas explicaciones ha servido a los grupos de la oposición, que han insistido en sus opiniones en contra de los cambios de formato de estos espacios que supondrán su supresión

La diputada de En Marea Ánxeles Cuña se ha hecho eco de "un clamor" en la sociedad para que no desaparezcan tanto el programa Diario Cultural como las desconexiones de los informativos locales. Ha asegurado que la decisión de la CRTVG le "revuelve las tripas" y es una "traición", porque supone "desprecio por la cultura, ignorancia... Incomprensión, ha continuado.

También ha aludido al manifiesto No nos vamos a quedar calladas en contra de la nueva programación y ha destacado que "la cultura no es una agenda de actos", por lo que ha pedido a Sánchez Izquierdo una "rectificación".

Luis Álvarez (PSdeG) ha defendido que la cultura no se fragmenta y ha asegurado que decir que se va a repartir el programa cultural de referencia en más tramos supone que "se hace añicos la cultura". También ha incidido en la decisión de "suprimir" las desconexiones locales; "simplemente pedimos que se dejen las cosas como están", ha zanjado.

La diputada del BNG Olalla Rodil ha cuestionado los cambios planteados y ha mostrado sus dudas de que encajen con el objetivo de "servicio público" de la CRTVG. Además, se ha preguntado si la decisión de actuar sobre las desconexiones locales "a un año de las municipales" se debe a que el PP únicamente gobierna en una ciudad de las siete principales.

Quien sí ha defendido los cambios ha sido la diputada del PPdeG María Antón, que ha asegurado que todos los medios de comunicación hacen modificaciones, que ha calificado "necesarias" y suponen "adaptaciones para no quedar fuera del mercado, de la realidad.

"Cambios hay todos los días en todos los medios de comunicación y la CRTVG no es ajena", ha asegurado Antón, que ha tachado de "ruido" de la oposición hablar de "desaparición" del Diario Cultural y de las desconexiones locales.

Mientras se producía el debate integrantes del comité intercentros de la CRTVG se manifestaron en el exterior del Parlamento en contra del "desmantelamiento" como servicio público de la tele y la radio públicas gallegas.