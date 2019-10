Sánchez di que xa ten os informes necesarios para pagar parte da débeda as comunidades

O presidente do Goberno en funcións, Pedro Sánchez, afirmou este mércores que xa ten no seu poder "todos os informes" necesarios que lle permitirán desbloquear o traspaso ás comunidades autónomas da actualización das entregas a conta "nos próximos días".

Así o anunciou nunha entrevista en Telecinco, recollida por Europa Press, na que indicou que as comunidades autónomas non poden ser "vítimas" do bloqueo político, como tampouco os pensionistas, a quen o Executivo subirá as pensións conforme ao IPC, segundo o compromiso adquirido por Sánchez.

O Ministerio de Facenda busca desde hai semanas a fórmula legal que lle permita transferir estes fondos, despois de que se pasase todo o verán asegurando que un Goberno en funcións e cos Orzamentos do Estado prorrogados de 2018 non estaba capacitado para proceder así.

Sánchez xustificou esa postura porque "non tiña moito sentido", na súa opinión, que un Goberno en funcións actualizase as entregas a conta cando podía haber nunhas semanas un novo Executivo con plenas capacidades. Cando se constatou a inevitable repetición electoral, explicou, o Executivo considerou que a situación era outra.

O venres pasado, a ministra portavoz, Isabel Celaá, recoñecía que o Goberno aínda traballaba na fórmula legal para poder desbloquear as entregas a conta estando en funcións, aínda que esa mesma semana Sánchez xa anunciara nun mitin na Comunidade Valenciana a súa decisión de actualizar as entregas a conta antes das eleccións do 10 de novembro.