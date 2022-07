Rueda ve "buenas perspectivas" para la planta de Altri en Palas tras la cita con Sánchez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha salido "esperanzado" de su primer reunión con Pedro Sánchez, y con "buenas perspectivas" para los proyectos de Altri en Palas de Rei y de Stellantis en Vigo. Esos son dos de los temas que el popular ha llevado a la mesa del encuentro con el titular del Gobierno central en La Moncloa, que se ha prolongado algo más de hora y media.

En la cita, Rueda ha reivindicado la "agilidad" y profundizar "en la cogobernanza" en la gestión de los fondos Next Generation, y ha celebrado poder irse con "alguna certeza" en relación, por ejemplo, al proyecto de la planta de fibras textiles que Altri proyecta crear para Palas de Rei, que supone 700 millones de inversión.

El presidente gallego ha destacado que este proyecto está "muy maduro" y ha constatado que Sánchez le transmitió "buenas perspectivas", antes de subrayar que hay "una probabilidad muy alta de que sea financiado". "Estaremos vigilantes para que se concrete, pero la impresión que me dio nos hace ser optimistas y transmitir también este mensaje de tranquilidad a los promotores", ha señalado.

Al tiempo, tras volver a censurar que el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) centrado en el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado dejase fuera las demandas de Stellantis —antes PSA— y subrayar la necesidad de "una vía de financiación adicional", ha dado a entender que también ha arrancado un compromiso de su homólogo estatal y que este asunto "está encauzado".

El Ave a las ciudades y el viaducto de la A-6

Al margen de las "buenas impresiones" en esas materias, que espera que "se concreten", Rueda ha constatado que el Gobierno accede a crear una mesa de seguimiento para que la comunidad pueda tener "información concreta" sobre la llegada de los trenes Avril que permitirán "extender el Ave" a las ciudades de A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra, tras el "compromiso incumplido" de junio.

También pidió una mesa de seguimiento sobre la evolución de las obras de reparación en el viaducto de la A-6 próximo a Pedrafita, clave para el acceso a Galicia. Sobre otras infraestructuras con "ejecución lentísima", como la Autovía Lugo-Santiago, la salida sur de Vigo o la circunvalación de Pontevedra, el presidente estatal también se habría comprometido, según Rueda, a proporcionar a la Xunta "documentación y previsiones" más concretas.

No al traspaso de la gestión del litoral

Sí ha habido una negativa en redondo de Sánchez, la de agilizar la transferencia de gestión del litoral a Galicia, como se ha hecho recientemente con Canarias. El presidente gallego ha anunciado que persistirá en el intento, que le parece igualmente justificado que en el archipiélago.

En la agenda de la reunión también han figurado la necesidad de apoyar la Atención Primaria con nuevos médicos de familia, los incendios o la necesidad de poner en marcha la negociación multilateral de la financiación autonómica.

La Xunta urge ayudas por los incendios

La cita ha comenzado precisamente por los fuegos forestales. "Le he pedido —a Sánchez— que las ayudas se convoquen, si tiene que ser mediante la declaración de zona catastrófica que sea, o si es necesaria otra fórmula, la que sea. Y también que intentemos alejar el debate partidario este asunto. Y en ese sentido le he manifestado mi malestar por las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles”, ha explicado. Se refería así a sus palabras sobre que algunas comunidades no "hacen los deberes en verano" y después piden ayuda a la Unidad Militar de Emergencia (Ume).

"Esas declaraciones muestran desconocimiento. Todas las autonomías intentan hacer todo lo posible", ha señalado, aunque ha matizado que "no es que me dé por aludido".

En cuanto a infraestructuras, Rueda se ha quejado de falta de información sobre las decisiones relacionadas con la reparación del viaducto de Castro de la A-6 tras su desplome y sobre la extensión del Ave a todas las ciudades gallegas.

Rueda, a preguntas de los periodistas, también ha respondido a la ampliación a 0,3 % del margen de déficit para las autonomías, anunciado por el Gobierno. "Este miércoles se nos dio un margen para actuar responsablemente. Ya veremos si lo usamos o no, pero es justo que se nos reconozca que siempre hemos sido prudentes en el manejo de la deuda", ha señalado.