San Sadurniño reutiliza as papeletas das eleccións para crear 300 blocs de notas

O Concello de San Sadurniño (A Coruña) recibiu este martes os 300 blocs de notas que foron elaborados utilizando como materia prima as papeletas electorais das pasadas eleccións do 26 de maio, tanto as utilizadas para escoller aos representantes locais como europeos.

Do traballo encargáronse os membros do centro ocupacional que a Asociación de Pais de Nenos Con Problemas Psicosociais (Aspaneps) ten no veciño municipio de Fene, tamén pertencente á comarca de Ferrolterra.

O alcalde de San Sadurniño, Secundino García (BNG), destacou que esta iniciativa "é máis que nada un xesto a favor da integración sociolaboral que desenvolve Aspaneps, pero tamén da reutilización".

Así, o rexedor nacionalista pediu unha reflexión "sobre canto papel esnaquízase nunhas eleccións, e non só papeletas, senón tamén sobres que levan impreso o ano". "Se non os levasen poderían reutilizarse os que sobrasen, pero así hai que tirar con eles", engadiu.

O alcalde lamentou que se continúe "cun modelo electoral do século pasado, baseado no papel, cando vivimos nunha época en que hai tecnoloxía para pasar a un sistema telemático, que axilice os procesos electorais e que nos evite tanto malgasto de papel e de cartos".

TRES MODELOS DIFERENTES

A partir da reutilización elaboráronse tres modelos de blocs de notas: dous encadernados con canutillo e tapa de cartón e un terceiro engomado, coas papeletas das eleccións europeas neste último caso, de cor azul claro.

En Aspaneps, o seu educador Xavi Picos explicou que o proceso de fabricación é moi "sinxelo": "Fixemos blocs e cadernos, cortamos o papel, fixémoslles buracos, puxémoslles espiral e o cartón da portada e contraportada, os serigrafiamos e nada máis. Todo é reutilizado, mesmo as tapas son de cartón que pedimos nun supermercado e que eles antes tiraban".

Picos recoñeceu que fabricar as 300 unidades lles levou "ao redor de cinco días de traballo artesanal". "Tamén é un traballo de tipo terapéutico e social", apostilou.