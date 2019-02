Salvan a vida con masaxes de reanimación a seis gatos intoxicados por un incendio

Axentes da Policía Nacional e membros do corpo de bombeiros de Teis tiveron que transformarse este domingo en veterinarios improvisados para salvarlle a vida a seis gatos afectados pola inhalación do fume xerado polo incendio dunha vivenda no barrio vigués do Calvario, onde se quedaron atrapados mentres o inquilino atopábase fóra de casa.

Os bombeiros evacuaron aos felinos ata a rúa, onde lles practicaron masaxes cardiorrespiratorias ata que conseguiron reanimalos.