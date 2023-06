La salida de Conde abre "oportunidades" para que Rueda remodele más la Xunta

Alfonso Rueda asumió las riendas de la Xunta hace poco más de un año con una promesa de continuidad de la era Feijóo que incluyó mantener el equipo de conselleiros y conselleiras de su predecesor. Y lo que no hizo entonces, cuando más de uno lo esperaba, se ve abocado a hacerlo ahora con la salida de su número dos, el vicepresidente Francisco Conde, que acude a la llamada de Feijóo como cabeza de lista del PP de Lugo al Congreso. Una responsabilidad que le obliga a dejar esta misma semana su cargo en la Xunta para cumplir con la ley y que aboca a Rueda a su primera crisis de Gobierno, que incluso podría ir más allá del simple relevo de su vicepresidente.

Él mismo abrió este lunes la puerta a acometer una remodelación más amplia de su Ejecutivo, que encara el año final de la legislatura. "Agora ábrese unha oportunidade" con la salida de Conde, admitió Rueda en Arteixo. "O que podo dicir é que Paco marcha. E veremos, porque hai xente moi boa no Goberno e moitas oportunidades para que, se alguén o desexa, poida ter outras vías", aventuró el también líder del PP gallego, que contempla así todas las opciones: desde un cambio de cromos que solo afecte al área económica que lleva Conde a una remodelación más profunda con fichajes externos o a la promoción interna de conselleiros a través de la reordenación de competencias. "Agora falarei con todos os membros do Goberno: as listas non están pechadas".

En todo caso, no habrá que esperar mucho para conocer la fórmula elegida. La salida de Conde es inminente porque tiene que dimitir esta semana para confirmar su presencia en la lista al Congreso. Como mucho, podrá alargar unas semanas su condición de parlamentario, pero lo que es evidente es que la etapa gallega del profesor monfortino llega a su fin tras una década con asiento cada jueves en el Consello da Xunta.

"Outros destinos"

Rueda recordó el lunes que tuvo opciones para realizar cambios cuando se puso al frente de la Xunta al suceder a Feijóo e incluso en las últimas elecciones municipales del 28 de mayo, pero los evitó, por lo que dejó claro que solo optaría por una modificación de mayor calado si alguno de los miembros de su Ejecutivo "fose necesario para outros destinos". "Se non, non teño ningunha necesidade de facer un cambio agora".

Los populares están siendo herméticos con los plazos en los que prevén presentar las candidaturas al Congreso y al Senado, pero el margen legal real es escaso: entre este miércoles 14 y el próximo lunes 19 habrá que dar el paso y, en consecuencia, tendrá que materializarse el cese del vicepresidente económico a más tardar el domingo que viene. Lo dice la Ley del Régimen Electoral General en su artículo 154, donde apunta que no son "elegibles" para el Congreso los presidentes y miembros de los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas.

La salida de Paco Conde, eso sí, dejará al vicepresidente segundo, Diego Calvo, como único miembro de la Xunta –junto a Rueda– con asiento en el Parlamento gallego, una cuestión de prudencia ya que, en caso de ocurrir algo que apartase al pontevedrés de Monte Pío, su grupo podría elegir sustituto dentro del Ejecutivo, ya que la condición de diputado es indispensable para ser presidente.

Solo cambiaría esta coyuntura si, para sustituir a Conde en Economía, el presidente gallego opta por algún diputado –su antecesor pescó en varias ocasiones dentro del grupo parlamentario– que después mantuviese el acta.

Quinielas

Nada más confirmar Génova que Conde era el número uno de la lista del PP por Lugo para el 23-J la maquinaria de las quinielas se puso en marcha.

Primero, para el propio relevo de Conde en la Consellería de Economía. Si Rueda mantiene la costumbre de Feijóo y su defensa de la promoción interna habría que mirar hacia cargos del propio departamento, donde sobresalen tres nombres: Paula Uría, que es la secretaria xeral; la burelesa Patricia Argerey, que dirige la Axencia de Innovación (Gain); o el coruñés con raíces en Viveiro Pablo Casal, que es secretario técnico.

Otra opción sería reordenar competencias: es decir, integrar Economía en otra consellería como Emprego –ya estuvieron juntos–, que podría desviar a su vez Igualdade para Política Social y evitar así incorporar a alguien a la Xunta. Pero tampoco se puede descartar algún fichaje externo, porque a día de hoy, con el hermetismo del PPdeG y la velocidad a la que se producen las novedades, cualquier escenario está sobre la mesa, como dijo Rueda.

Entre lo poco que se da por hecho es que el último en llegar, el vicepresidente segundo Diego Calvo, lleva las de ganar en esta operación, ya que podría ascender a la vicepresidencia primera.

A partir de ahí, Rueda tendrá que decidir si mantiene una segunda vicepresidencia o no. Según Europa Press, hacerlo le podría permitir mantener "un equilibrio" dentro del gabinete o también, según quien fuese el conselleiro o conselleira que ocupase el puesto, remarcar su apuesta por un área con peso dentro del Ejecutivo. Y ahí la política social, el medio ambiente o el medio rural son quizás las más relevantes.

Tampoco hay que descartar que, con un horizonte electoral inmediato, una hipotética llegada de Feijóo a la Moncloa llevase al líder del PP estatal a tirar del banquillo gallego para conformar su Gobierno, lo que podría afectar nuevamente a la Xunta y, por caótico que parezca, forzar otra crisis de Gobierno o incluso elecciones.

"Perdo unha peza fundamental", admite el presidente sobre su número dos

El PP confirmó este lunes a los cabezas de lista para el 23-J en cada provincia, con Francisco Conde por Lugo y el ferrolano Miguel Tellado por A Coruña como novedades; y, repitiendo, Ana Pastor por Pontevedra y Ana Belén Vázquez por Ourense. Rueda los felicitó a todos, pero se paró como es lógico en Conde. "Perdo unha peza fundamental", admitió, antes de desear que tenga "un percorrido moito máis longo" en un teórico Ejecutivo de Feijóo. "Podería ter un gran papel, pero primeiro hai que gañar", zanjó.

Reacciones. Candia seguirá centrada en Lugo

Al llegar a la presidencia de la Xunta en mayo de 2022, igual que el líder del PP de A Coruña Diego Calvo se incoporó al Ejecutivo, también se especuló con la incorporación de la lucense Elena Candia a la Xunta. Incluso ya la colocaban en la órbita de medio rural, área que conoce bien y que llevó en el Parlamento. Ahora, su nombre fue de los primeros que volvieron a sonar a las puertas de esta remodelación de la Xunta. Sin embargo, ella misma descartó cualquier ambición en el Ejecutivo gallego y garantizó que se centrará en el Concello de Lugo, donde se quedó a un puñado de votos de la alcaldía.

Sobre la designación del vicepresidente económico Francisco Conde para encabezar la lista del PP en la provincia, Candia asegura que "ilusiona". "Os populares de Lugo aplaudimos a designación" porque "é unha persoa de recoñecido prestixio e con gran capacidade de traballo". Fue capaz de "impulsar grandes proxectos" que demuestran un "gran compromiso con Galicia e con Lugo, en particular", dijo.

Puy descarta una crisis

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, calificó también de "excelente noticia" el fichaje nacional de Conde, una "mente extraordinariamente ben amoblada" dijo. Al tiempo, rechazó que su salida provoque una crisis en la Xunta. "No creo que abra unha crise", porque el PPdeG "non improvisa estas cousas".

Críticas de Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que la figura de Alfonso Rueda es "tan irrelevante" políticamente hablando que "ata lle cambian o Goberno desde Madrid", tuiteó la de Sarria. "Se non é quen de dirixir o seu partido nin é quen de marcar os tempos del, menos capaz é de dirixir Galicia".