Salceda apela a su crecimiento para pedir estudios de Bachillerato:...

Salceda de Caselas (Pontevedra), un municipio de 9.170 habitantes --casi 2.000 más que hace quince años y que en los últimos años se sitúa como uno de los ayuntamientos gallegos con la tasa de natalidad más alta-- reclama desde hace un tiempo la ampliación del IES Pedras Rubias y la implantación en el mismo de enseñanzas postobligatorias para acabar con la "discriminación" que dicen sentir a este respecto tanto desde el ayuntamiento como desde el ANPA.



Por este motivo, y porque, según han indicado a Europa Press hasta el momento no han tenido respuesta a su demanda, desde distintas Anpas del municipio se están recogiendo firmas en apoyo a esta reivindicación.



"Estamos penalizados", resume a Europa Press Sonia Fernández, secretaria del ANPA después de que, además, recientemente, el pleno de Salceda aprobase por unanimidad una moción presentada de manera conjunta por todos los grupos de la corporación (Movemento Salceda, PSOE y PP) para instar a la Xunta de Galicia a que atienda sus peticiones.



Para refrendar las mismas -- a la que se suma que el IES Pedras Rubias cuente con un centro adscrito--, la secretaria del ANPA se remite al número de estudiantes que quieren cursar Bachillerato, que cifra en torno a 40-45 este año, así como los problemas derivados de que, en función de la demanda, no sepan, expone, si tendrán garantizada plaza en otro centro hasta septiembre. "Ahora nos dicen que van a poner un grupo más de Bachillerato en Salvaterra, es una decisión positiva", indica Sonia Fernández, quien, no obstante, apela a que sea algo "provisional" y no "definitivo".

DESPLAZAMIENTO A OTROS CENTROS. Sobre la situación actual, señala que las opciones para estos alumnos son Salvaterra de Miño o Tui, pero que no siempre acaban en el caso de este último municipio en el mismo instituto. Cuando no hay plazas suficientes, O Porriño o Vigo se han convertido en otras alternativas, con seis y dos matriculados respectivamente este año, apunta.



Al hecho de que los estudiantes no puedan seguir cursando juntos sus estudios y los problemas de tener garantizada plaza con tiempo, suma los derivados de la movilidad, como el coste económico para algunos por el uso del transporte público o el tiempo que tarda el escolar en llegar en función de la línea que use.



"Esto ha llevado, en algunos casos, a que algunos padres matriculen a sus hijos ya en otro centro fuera de Salceda cuando acaban los estudios de Primaria". Mientras, cuestiona que sus demandas no hayan tenido respuesta y se remite a los distintos escritos que han presentado ante la Jefatura Territorial de Educación. Recuerda también que ya en el curso 2017/2018 la dirección del centro "solicitó la ampliación del centro para dar cabida al aumento de alumnado y que tuviese en cuenta implantar Bachillerato, pero no hubo respuesta".



Sí destaca que, tras las peticiones realizadas en 2019, se incluyese Salceda en el ámbito escolar de Tui y se ampliase el recorrido de una línea escolar hasta el centro del municipio. "Pero están pendientes de solucionar mejoras solicitadas para el transporte a Vigo, Porriño y Ponteareas", cita, entre otros ejemplos.



En cuanto a la petición de adscripción a un centro, dice que se les comunicó que es "muy complejo" y que se les habló de ampliación "a largo plazo", aunque lamenta la falta de respuesta a escritos presentados en diciembre y este mismo año.