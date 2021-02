Sada reclama al Estado que recurra el pago a los Franco por Meirás

El Ayuntamiento de Sada reclamó este sábado "expresamente" a la Xunta, la Diputación de A Coruña, el Concello herculino y "en especial" al Estado que, como partes implicadas en el proceso judicial para la recuperación del pazo de Meirás, recurran, como hará el gobierno municipal sadense, el fallo de la Audiencia de A Coruña que avala la pertenencia del inmueble al patrimonio público pero a la vez, admitiendo parte de la reclamación de la familia Franco, reconoce a los herederos del dictador el "derecho a ser resarcidos" por los gastos que invirtieron en su conservación desde 1975.

En un comunicado, el Consistorio celebra que el tribunal provincial ratifique la incorporación al patrimonio público del pazo, aunque confirma que recurrirá "o apartado concreto do fallo relativo á liquidación do estado posesorio como de boa fe" debido a que «non comparte varias das consideracións contidas nos fundamentos da sentenza", la cual al considerar que no hay pruebas de que los Franco fuesen conscientes de que el título de propiedad del dictador fuese inválido, lo que respalda ese derecho a cobrar una indemnización por su desembolso en obras de reparación y rehabilitación.

Según explica el Concello, esta decisión "obriga a abonarlles" a los Franco "non só os gastos necesarios senón tamén os gastos útiles" al tiempo que "consolida" a su favor "todos os ingresos xerados" por la propiedad.

Al respecto, el alcalde de Sada, Benito Portela, afirma que es un fallo judicial "non axustado a dereito" y defiende la conclusión anterior del juzgado de primera instancia, que sostenía que considerar que eran "descoñecedores ou ignorantes da posesión ilegal" del pazo y "das condicións" en las que Franco lo adquirió y detentó "non é crible". "Os Franco non poden resultar beneficiados da posesión dun ben detentado ilegalmente desde a súa orixe, apropiándose e consolidando os ingresos obtidos durante tantos anos. Franco actuou de mala fe e os seus herdeiros, tamén", zanja el regidor.

"ROUBO" CONSTATADO. Por su parte, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) destaca que la sentencia constata que "o propio Franco quen incumpriu as propias leis que promulgou" cuando trató de legalizar su titularidad sobre el pazo en 1941 con un una escritura de compraventa que los jueces tachan de "fantasía total". Por ello, el ente recalca que el caso "foi un claro roubo" y que Franco "actuou como un ladrón".

Además, llama a "converter Meirás nunha garantía de non repetición dos erros do pasado, promovendo usos que o representen como lugar de recuperación da convivencia e como espazo de profundización de democracia", y recuerda que "aínda queda recuperar a Casa Cornide" en A Coruña.