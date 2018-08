El alcalde de Sada, Benito Portela, ha urgido al Gobierno a que presente la demanda civil que permita incorporar al patrimonio público el Pazo de Meirás, ubicado en este municipio coruñés, después de que la familia Franco haya vuelto a poner el histórico inmueble, que fue residencia de verano de Francisco Franco, a la venta por ocho millones de euros.

En declaraciones a Europa Press, Benito Portela, alcalde con la formación Sadamaioría, ha asegurado que el paso dado por los Franco para poner de nuevo a la venta el Pazo es "la consecuencia" del acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, adoptado en julio, que instaba al Gobierno a que iniciase las acciones legales para la recuperación pública del inmueble.

"Pienso que ven que es probable que el Pazo acabe siendo patrimonio público y es una estrategia ante esto", ha argumentado. En todo caso, Benito Portela ha recordado que "la venta está muy limitada por la declaración de BIC –Bien de Interés Cultural– del Pazo y por el Plan urbanístico de Sada".

A través de un comunicado, la administración local ha añadido que "ante la persistencia de la familia Franco en la venta del Pazo, el Ayuntamiento de Sada insta al Gobierno del Estado" a la presentación inmediata de la demanda civil ante el Juzgado de Betanzos y a "su anotación preventiva en el registro de la propiedad", tal y como se acordó unánimemente en el pleno del Parlamento de Galicia el 11 de julio.

"NO HAY TIEMPO QUE PERDER". "El gobierno del Estado no puede tolerar pasivamente la continuidad de la detentación por los Franco de la propiedad del Pazo. No hay tiempo que perder", ha declarado Benito Portela. "La presentación inmediata de una demanda judicial civil y su anotación preventiva en el Rexistro, son exigencias democráticas que el Gobierno del Estado debe cumplir", ha agregado en el comunicado de prensa.

El gobierno local de Sada exige que "dar solución" tanto al Valle de los Caídos como al Pazo de Meirás tengan el "mismo nivel de interés y atención" por parte del Gobierno del Estado.

Así, el ejecutivo local sostiene que "tanto en un caso como en el otro, se tiene que poner "fin a la vergüenza y a la reparación de la memoria histórica".

En el caso concreto del Pazo, la administración local insiste en que el objetivo es que se incorpore al patrimonio público y se "expulse a los Franco de una propiedad" que, añade, "fue obtenida indebidamente de forma ilícita y fraudulenta, tal y como acreditan los distintos informes emitidos –históricos y jurídicos– y que ya conoce la administración general del Estado".

En esta línea, el Ayuntamiento recuerda la proposición aprobada en el Parlamento de Galicia, en la que se insta a la Xunta a que remita "urgentemente" el Informe de la Comisión de Expertos nombrada por la Consellería de Cultura, a la Administración general del Estado con la petición de que se realicen las acciones legales para reintegrar las Torres o Pazo de Meirás al ámbito público.

Asimismo, la proposición instaba a la Xunta a incorporarse al proceso civil como coadyuvante adhesiva y declaraba, el Parlamento, su voluntad de que la recuperación del Pazo no implicase un nuevo coste para "el pueblo de Galicia".

Desde el Ayuntamiento se elogia además el "importante trabajo realizado desde hace años por historiadores e historiadoras, asociaciones de la memoria histórica, a la Xunta pro devolución del Pazo de Meirás, e institucións como la Diputación de A Coruña.