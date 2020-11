Una treintena de personas, entre ellas cargos de la Xunta y miembros del Parlamento gallego, participaron este domingo en la octava caminata Camiño ao Respecto, entre el Monte do Gozo y la compostelana Praza do Obradoiro, para manifestar su repulsa contra la violencia de género y no dar "ni un paso atrás" en la lucha contra esta lacra.

En la comitiva, encabezada por la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, y el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, han estado también otros miembros del Gobierno gallego como el titular de Sanidade, Julio García Comesaña; el de Medio Rural, José González, y la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, además del presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices, y diputados.

En declaraciones a los medios a su llegada al Obradoiro, Lorenzana recordó que esta marcha se celebra todos los años el domingo anterior al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Sin embargo, en esta ocasión el grupo de participantes tuvo que ser "muy reducido" debido a las circunstancias de la pandemia.

Por esto mismo, su departamento ha promovido la difusión online de la iniciativa, para que "todos los ciudadanos que se quieran sumar" puedan hacerlo con su propia caminata de cinco kilómetros en sus municipios. Así, animó a que los gallegos se descarguen el dorsal de la campaña en la web de la Xunta, hagan esta ruta con él y compartan en redes sociales una fotografía o un vídeo con el hashtag #CamiñoAoRespecto, entre este domingo y el próximo 30 de noviembre.

FEIJÓO PARTICIPA ONLINE. De hecho, uno de los participantes en esta iniciativa online ha sido el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha compartido en su perfil de Twitter un vídeo caminando por el parque del Monte do Gozo y animando a "hacer una gran caminata colectiva" en Galicia contra la violencia machista.

A violencia machista é unha pandemia social que ten vacina: educación, emprego e liberdade. Fagamos unha gran andaina colectiva para superala.



Contamos con todos vós para seguir traballando por unha Galicia sen violencia machista.#camiñoaorespecto pic.twitter.com/smKiFsozi1 — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) November 22, 2020

"Tenemos una pandemia y estoy convencido de que la superaremos. Pero tenemos otra, es una pandemia que es una enfermedad social, la violencia de género, y además tiene una vacuna: la educación", dice.

En el mismo vídeo, el presidente de la Xunta apela a "seguir trabajando" contra este problema, "seguir apoyando" a las víctimas y "ser implacables" contra los maltratadores. "Cada kilómetro cuenta, cada palabra cuenta, cada decisión cuenta y contamos con todos vosotros para seguir trabajando por una Galicia sin violencia machista", concluye.

Un recuerdo a Manuela y Clara

Al finalizar la caminata de este domingo, la conselleira de Igualdade también tuvo palabras para recordar a Manuela y Clara, las dos gallegas que en este 2020 fueron víctimas mortales de la violencia de género. Tras mandar "un abrazo" a sus familias, se ha dirigido a la sociedad en su conjunto para asegurar que "cualquier acto es poco mientras siga existiendo una sola mujer" que sufre esta lacra.



Además, ha recordado que "detrás" de cada víctima mortal "hay mucho más": "Hay que pensar en los niños y en las niñas y en la circunstancia tan terrible no solo de la muerte de su madre, sino de la muerte de su madre muchas veces a manos de su padre".

Lucha contra el "más cruel exponente" de la falta de igualdad

Al inicio de la ruta, en el Monte do Gozo, María Jesús Lorenzana dio lectura al manifiesto de la Xunta por el 25-N, en el que se subraya que las dos mujeres asesinadas en Galicia este año son solo "punta del gran iceberg que supone la violencia machista", la cual sufren "miles" de personas, también "niños y niñas", y que supone un "gravísimo atentado contra sus derechos más elementales".

En ese texto, el Gobierno gallego recuerda a las mujeres asesinadas y a los huérfanos que dejan, pero también a aquellos niños que son "víctimas mortales" de algunos de estos crímenes.

La Xunta asegura en su manifiesto que parte del trabajo para su erradicación debe focalizarse sobre los maltratadores, para que sobre ellos "caiga todo el peso de la ley, de la justicia y del rechazo social".

"La igualdad es un valor de Estado, la violencia de género un asunto de Estado y la erradicación de esta violencia un deber de Estado, ya que la violencia machista constituye el más cruel exponente de la falta de igualdad en nuestra sociedad y uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales de las personas, como son la libertad, la igualdad y la vida", subrayó la conselleira.