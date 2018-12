As rupturas matrimoniais caen no conxunto de España pero dispáranse en Galicia un 11%

As rupturas matrimoniais aumentaron en Galicia un 11,2% entre xullo e setembro deste ano, ao ascender a 1.315 fronte ás 1.182 que se recibiron nos xulgados da comunidade no mesmo período de 2017. En cambio, na media estatal rexistrouse unha diminución do 2,4%.

Por poboación, coas cifras de habitantes da comunidade a 1 de xaneiro de 2018, en Galicia realízanse 4,9 peticións por cada 10.000 habitantes, lixeiramente por encima da media estatal, de 4,7. Así o reflicten os datos feitos públicos este mércores pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial.

Segundo estas cifras, no terceiro trimestre do ano aumentaron tanto os divorcios consensuados como os que se realizaron sen acordo. Así, os pactados alcanzaron os 725 este ano fronte aos 633 de 2017, o que supón unha subida do 14,5%. Os non consensuados subiron a 540 —484 en 2017—, un 11,6% máis neste terceiro trimestre do ano.

En relación ás separacións de mutuo acordo, baixaron de 43 a 36, mentres que se rexistraron 14 contenciosas, fronte ás 22 do terceiro trimestre do ano pasado. En 2018 produciuse, entre xullo e setembro, unha petición de nulidade matrimonial.

No terceiro trimestre do ano tamén se experimentou un incremento interanual nos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos menores non matrimoniais. Os de modificación de medidas, tanto non consensuadas como consensuadas, descenderon.

En cambio, entre xullo e setembro do ano iniciáronse 92 procedementos de modificación de medidas de mutuo acordo, un 17,9% menos que no mesmo período do ano anterior. As demandas de modificación de medidas non consensuadas foron 365, o que supón un descenso interanual do 11,6%.

FILLOS. En canto aos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos menores non matrimoniais, rexistráronse no período estudado 192 demandas de modificación de medidas consensuadas, o que supón un aumento interanual do 35,2%. Subiron tamén un 7,4% as demandas litixiosas, ao pasar das 242 do ano pasado ás 260 de 2018.

LUGO, Á COLA DOS DIVORCIOS. Por provincias, a da Coruña é na que máis divorcios e separacións rexístranse, con 330 divorcios consensuados, 220 non consensuados, 15 separacións consensuadas e 8 separacións sen acordo. Segue Pontevedra, con 260 e 216 divorcios con acordo e sen el, respectivamente, e con 15 separacións consensuadas e 4 sen acordo.

Despois sitúase a provincia de Ourense, na que se produciron 70 divorcios consensuados e 52 non consensuados, e 2 separacións con consenso e dous sen el. Á cola de rupturas matrimoniais queda a provincia de Lugo, con 65 e 52 divorcios, consensuados e non consensuados, respectivamente e só 4 separacións consensuadas.