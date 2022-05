Rueda, nuevo presidente de la Xunta: "Gobernarei para toda Galicia; é un orgullo"

Alfonso Rueda Valenzuela (Pontevedra, 1968) ha sido elegido sexto presidente de la Xunta con el sí de los 41 diputados que componen el Grupo Popular en el hemiciclo gallego (faltó el portavoz, Pedro Puy, debido a una indisposición durante el pleno). Enfrente, obtuvo el no ya avanzado de los 33 parlamentarios que ocupan las bancadas de la izquierda –19 del BNG (incluido el de Montse Prado, que delegó en su portavoz) y 14 del PSdeG–.

É un orgullo ser o presidente da @Xunta, o representante de todos os galegos e galegas.



Seguirei gobernando tendo moi presentes aos galegos de onte, no recordo; aos de hoxe, na cabeza; e aos de mañá, no corazón.



Con todas as miñas forzas, gobernarei para toda Galicia pic.twitter.com/E4J0hNozuJ