Rueda vuelve a hacer un llamamiento a los votantes desencantados del PSOE

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, redobló el 14 de febrero a las puertas del cierre de campaña para el 18-F, su llamamiento a los votantes socialistas "de buena fe" y "desencantados" con un partido que, advirtió, está "entregado ao nacionalismo independentista egoísta e ombliguista" con el que ha identificado al BNG.

En un abarrotado mitin en la Estación Marítima de Vigo —en el que destacó que quedaron personas fuera—, Rueda cargó un día más contra una izquierda a la que ve inmersa en "unha carrera de descalificacións" hacia él y su Gobierno, de cuya labor ha afirmado sentirlle orgulloso. De hecho, reivindicó no tener "unha folla en branco", sino medidas adoptadas en la Xunta de Galicia.



Y aunque ha pedido perdón por los "fallos" que haya podido cometer, agregó que se siente "preparado" para mejorar. Por ello, pidió el domingo "un apoio inmenso" sin "fiarse" de las encuestas sean en el sentido que sean. "Eu non me rindo, creo que é posible e que imos ter unha gran ledicia. Non por min, non polo PP, por Vigo, por Pontevedra e por Galicia!", proclamó.



En la línea de la pasada jornada, puso el foco en "a baixada de brazos" de un PSOE al que situó "entregado a un nacionalismo independentista" —más tarde lo tildó también de egoísta y ombliguista— y manifestó que él, "baixo ningún concepto", quiere una Galicia en manos "da esquerda invasiva, ideoloxizada e adoutrinante".



Tras volver a alertar, como en cada mitin, de propuestas que atribuye al BNG como "a imposición do monolingüísmo" en gallego y pedir, como también es habitual estos días en sus actos políticos, "un aplauso para Amancio Ortega", previno de que quienes representan "a minorías" puedan alcanzar el Gobierno "coa complicidade" del PSOE.



Por ello, intensificó su llamamiento a los socialistas "desencantados" que "non entenden que está pasando, como se pode renunciar a principios que os identificaron para que Sánchez siga no seu posto". A todos ellos les pidió que confíen en él.

Paula Prado: "Garantimos un futuro próspero"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, afirmó este jueves que la formación afronta las últimas horas de campaña "con moitísima ilusión", al tiempo que pidió a los gallegos el voto para los populares, dado que la suya es "a única papeleta que garante un futuro próspero" para Galicia.



En declaraciones difundidas por el PPdeG en la recta final de la campaña, Prado aseguró que están con "moitísimas ganas", sobre todo después del "subidón de energía" que supuso el mitin de Alfonso Rueda este miércoles en Santiago, "A Galicia que Namora", en el que presentó "un proyecto con 872 medidas de las que 12 se cumplirán en los primeros 100 días de Gobierno".



"Este domingo pedimos á xente que vaia votar polo PP e pola Galicia que funciona", dijo Prado y que garantiza prosperidad en Galicia.

Ayuso denuncia un plan para desmembrar España y para "hundir Galicia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció un proyecto de "desmembramiento de España" organizado desde la Moncloa que, según dijo, está utilizando las elecciones gallegas del 18-F para "hundir" a Galicia en el nacionalismo y "hacer daño" a todo el país.



En el mitin de la estación marítima de Vigo llena hasta la bandera, Ayuso arropó al presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG y aseguró que el "escándalo" de la amnistía es "algo que haría caer a cualquier gobierno serio del mundo" y que los nacionalistas "se unen a los violentos para infundir terror".

El cóctel es "comunismo de base para apropiarse de la propiedad y del trabajo ajeno (...) con una dosis de terror para infundir miedo e imponerse por la vía fácil. Todo bien aderezado con el nacionalismo para construir falsas identidades y decidir quién es buen y mal gallego y unas gotas de socialismo para repartir pobreza e infundir superioridad moral, que se les da de fábula", dijo.



Ayuso advirtió que estas elecciones "son trascendentales para Galicia y para España" e instó a votar a Rueda, del que auguró que "va a ganar" y lo va a hacer "con ganas".



"Los demás no aspiran a gobernar Galicia, solo a que no lo haga el Partido Popular", concluyó, "solo lo quieren para hacer daño a España".



Al mitin acudió por sorpresa Rafael Cuiña.