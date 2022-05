Rueda ve "inaceptable" el empujón de Jácome y hablará con el PP ourensano

El candidato a liderar el PPdeG, Alfonso Rueda, ha explicado este miércoles que prevé hablar con el grupo municipal del PP en Ourense para escuchar sus "opiniones" ante el "inaceptable" empujón que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, dio a una representante sindical a las puertas del Consistorio.

Jácome está al frente del gobierno local con el apoyo de los populares, que le dieron su apoyo en 2019 a cambio de mantener a Manuel Baltar al frente de la Diputación. Tras una ruptura de varios meses a raíz de las denuncias de irregularidades en la financiación del partido por parte de ediles críticos de Democracia Ourensana, el PP volvió a regresar al gobierno local en junio de 2021.

Ante las peticiones de la oposición de romper con Jácome, Rueda ha asegurado este miércoles que vio el vídeo del empujón este martes por la noche y, si lo que le habían contado no le había "gustado", tras verlo ha dicho que "todavía menos". "Es una actitud absolutamente inaceptable", ha censurado.

"Tenía muchas posibilidades de reaccionar y eligió la peor de todas", ha esgrimido Rueda, quien ha recordado que este jueves estará en Ourense y ha afirmado que hablará con el grupo municipal del PP, que es "el que trabaja con Jácome", para "oír sus opiniones".

Rueda ha afirmado que no se trata de "una reunión específica" igual que no prevé abordar "específicamente" el tema con Manuel Baltar, con el que habla "continuamente" –ha dicho– y "de muchas cosas".

El aspirante popular también ha subrayado que a día de hoy todavía no es "el presidente del PPdeG" sino "candidato" a tomar sus riendas; pero aún así hablará con el grupo municipal puesto que es "consciente" de la importancia de la situación.

Ante la insistencia de los periodistas, acerca de si debería dimitir Jácome o el PP contribuir a que se le aparte de la Alcaldía, Rueda ha insistido en que no profundizará en sus valoraciones sin escuchar a sus compañeros del grupo municipal.

Eso sí, ha subrayado que la "relación" con el alcalde de Ourense por parte de los populares "no ha sido fácil" y ha reivindicado que el PP de Ourense "demostró una enorme responsabilidad" por intentar "mantener la gobernabilidad de la tercera ciudad de Galicia".



BALTAR RECHAZA LA ACTITUD DE JÁCOME. El presidente de la Diputación de Ourense y líder provincial del PP, Manuel Baltar, ha rechazado este miércoles el comportamiento del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y ha advertido de que la agresión "no cabe en la vida pública, no hay ninguna excusa posible".



CC OO DENUNCIARÁ AL ALCALDE DE OURENSE. El sindicato Comisiones Obreras ha anunciado que presentará esta semana una denuncia contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Orensana).

Tras el incidente, el regidor publicó un vídeo a través de su redes sociales en el que asegura que el suceso fue una "contingencia de Alcaldía" y que "si hubiese tenido un par de segundos más para pensar igual hubiese hecho otra cosa", pero que actuó "en defensa propia" porque temía "la ruptura del tímpano".

Así las cosas, pocas horas después, la sindicalista avanzó que denunciaría lo ocurrido aunque tuviese que ser a título personal. Con todo, no será necesario porque cuenta con el apoyo de su sindicato, Comisiones Obreras, que ha anunciado este miércoles que presentará en el juzgado de guardia una denuncia penal contra el regidor municipal por su actuación.

Así lo ha hecho saber la secretaria comarcal, Ana Barrios, que ha trasladado que el sindicato "condena enérgicamente la actitud violenta del alcalde hacia su compañera, Lola Panero".

De este modo, Barrios ha asegurado que el suceso fue "antidemocrático", "autoritario" y "machista" y ha calificado al alcalde de Ourense como "un auténtico provocador". Además, ha insistido en que está "convencida" de que "si fuese un hombre no se hubiese atrevido".

En este sentido, ha explicado que Panadero es conocida en la ciudad por llevar más de 20 años "animando" todas las manifestaciones sin haberse visto nunca envuelta en un incidente de este tipo.

JÁCOME "NO DEBE SEGUIR EN LA ALCALDÍA". A la rueda de prensa también ha acudido la secretaria xeral de CC OO Galicia, Amelia Pérez, quien ha considerado que Gonzalo Pérez Jácome no debe seguir en la alcaldía. "No nos podemos escudar en los juegos de mayorías y minorías para perpetuar esta situación", ha sostenido para asegurar también que "no se puede permitir que una ciudad esté continuamente en los medios de comunicación por este tipo de sucesos".

Para ello, ha pedido que el Partido Popular, como socio de gobierno de Pérez Jácome, tome una decisión, convencida de que los populares "no pueden seguir sustentando un personaje antidemocrático".