Rueda tacha de "desleal" a publicación do plan de Semana Santa "sen escoitar ás CCAA"

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou este venres que o Goberno autonómico presentou xa unha queixa formal polo plan de medidas de Semana Santa, unha publicación que tachou de "desleal institucionalmente", xa que "Sanidade non escoitou as alegacións que as Comunidades Autónomas tiñan dereito a facer".

"Non é lóxico que o Ministerio de Sanidade de por feito algo para o que as comunidades non deron a súa conformidade. Non pode falar por todos, cando só fala polo mesmo. A nosa opinión non foi escoitada", criticou Rueda.

O vicepresidente explicou que, tralo borrador do Plan, abriuse un período de alegacións que o Goberno central non respectou.

"Seremos parte do consenso final pero iso non foi o que ocorreu onte. Publicaron un borrador coma se fose un acordo, cando non o é", sinalou Alfonso Rueda, que subliñou que o "único" que pide a Xunta é "un pouco máis de tempo, estar máis preto das datas" para tomar medidas que, "con base sempre na prudencia", "adáptense á situación e provoquen os menos prexuízos posibles".

O vicepresidente tamén se pronunciou sobre a concedida á hostalaría para a implantación dos códigos QR cos que se controlará o aforamento nos locais.

Rueda indicou que, dada a predisposición dos hostaleiros á colaboración e á sobrecarga do sistema que viña producindo ao recibir moitas peticións ao mesmo tempo, ve "lóxico" prorrogar o período de solicitudes.

Con todo, apuntou que "o 60% dos hostaleiros xa o teñen instalado" e recalcou que, aínda que dispoñan de máis tempo para este sistema de control concreto, "o resto de medidas como a máscara ou a distancia, si son obrigatorias e están en vigor desde o primeiro día".