Rueda subliña que "a polémica" sobre o AVE "acaba" se Fomento confirma os prazos

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, insistiu este sábado na "polémica" sobre a chegada do AVE a Galicia por mor das advertencias lanzadas polo presidente, Alberto Núñez Feijóo, en relación cos prazos comprometidos. A preguntas dos xornalistas durante un acto na Estrada (Pontevedra), Rueda aseverou que esta polémica "acaba" se Adif, "ou máis ben o propio ministro de Fomento", acode a Galicia "a dicir que eses prazos que se deron e confirmáronse son reais, e que por tanto o AVE vai estar en probas este ano, quedan dous meses; e o ano que vén a xente poderá viaxar no AVE desde Madrid até Galicia".

"O que non é normal é que a día de hoxe sígase sen dicir nada. Non sabemos absolutamente nada", criticou, para profundar en que "había uns prazos que dicían que xa se tiña que estar a piques de ter o tren e pola contra o que hai é silencio". "Vemos que se están cumprindo eses prazos e que o tren non chega", apostilou. "Que veñan e que nos confirmen que eses prazos son certos e con iso acaba a polémica. O malo é que parece ser que iso non o queren facer", incidiu.

AS "LIORTAS POLÍTICAS", EN MADRID

Rueda avisou de que "todo indica que non se van a cumprir" os prazos e urxiu saber "que está a pasar e se se van a cumprir os prazos ou non". Por parte da Xunta, defendeu un "exercicio responsable dun Goberno á vista dos datos". E concluíu que "quen busque liortas políticas sempre vai estar ao lado de Madrid, non da Xunta".