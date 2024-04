Rueda rediseña el área económica para "non perder oportunidades" empresariales

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, esbozó durante su discurso de investidura en el Parlamento parte de los cambios que introducirá en la estructura de la Xunta, que afectan sobre todo al llamado segundo nivel. Así, aunque no anunció por ahora nuevas consellerías, sí moverá algunas competencias entre ellas y creará una nueva Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais dependiente de la Presidencia, "moi necesaria" para "defender a legalidade" de las iniciativas y las competencias aprobadas en Galicia y cuestionadas por el Gobierno central.

Además de crear este nuevo departamento, Rueda anunció que las competencias de ciencia e innovación pasarán desde la consellería de Emprego a la de Educación, para vincularlas a la universidad. Del mismo modo, Emigración saldrá de Presidencia para integrarse en Emprego, dado el interés de la Xunta por apuntalar la estrategia de retorno.

Además, dentro del empeño de Rueda por agilizar y facilitar al máximo la implantación de empresas en Galicia, las competencias en materia de suelo industrial saldrán de la Vicepresidencia Segunda, que es la que se ocupa de Urbanismo, para integrarse en la Consellería de Economía e Industria que hasta ahora dirigió María Jesús Lorenzana. Además, todas las tramitaciones vinculadas a energías renovables se centralizarán en Medio Ambiente.

Aunque estos son los cambios avanzados por Alfonso Rueda, se da por hecho que no serán los únicos, puesto que en su intervención también insinuó que Cultura podrá tener más protagonismo en la futura Xunta, aunque no detalló cómo. La incorporación de innovación a Educación podría derivar en que Cultura disponga de consellería propia.

Más allá de la estructura de la Xunta, que era una de las grandes incógnitas del discurso, Rueda trazó las líneas básicas de su gestión en la XII Lexislatura, que pivotará alrededor de tres ejes: político, económico y social.

Política

En el plano político, Rueda garantizó que defenderá "por riba de todo" los intereses de Galicia. "Non esperen de min que levante muros entre cidadáns do mesmo pobo aínda que pensen diferente, nin que cree fronteiras coa nación da que formamos parte. E non esperen de min que responda a ningún outro interese que non sexa Galicia", prometió.

En ese sentido, fue especialmente crítico con el Gobierno central y su política territorial, sobre todo por sus cesiones a Cataluña, que ponen en riesgo el equilibrio entre autonomías y, sobre todo, la reforma del modelo de financiación autonómica, que considera vital abordar ya. De hecho, la Xunta cifra en 53.000 millones de euros la infrafinanciación de servicios que sufren los servicios que prestan las autonomías en este momento. "O que é de todos debe decidirse entre todos", reflexionó.

Por último, Rueda avanzó su empeño en "perservar Galicia da inestabilidade na que está instalado o conxunto do país". "É o noso deber que Galicia siga sendo referente da boa política", zanjó.

Economía

En materia económica, Alfonso Rueda dejó claro que Galicia "non pode perder oportunidades" que conviertan la comunidad en un territorio más rico y con más empleo. Por eso, su prioridad será "captar novos investimentos que axuden a crear postos de traballo de calidade". Y por ello, consciente del debate actual entre desarrollo económico y energético y la preservación del medio ambiente, la nueva Xunta centrará buena parte de sus esfuerzos en evitar que esa realidad frene las inversiones previstas y las que puedan venir.

Tras garantizar que en Galicia "non sairá adiante ningún proxecto empresarial incompatible coa contorna", Rueda se comprometió a darle la bienvenida "a todo investimento viable que cree emprego e riequeza". Sin citar Altri o los problemas de los eólicos, criticó con dureza a quien "intenta tombar todos os proxectos", una oposición a la que calificó irónicamente de la "Confraría da Perpetua Negativa" que, ya en su día, rechazaba hasta la construcción de la AP-9 por considerarla "unha navallada á terra".

Rueda, con Candia, Santalices y Montse Prado detrás. PEPE FERRÍN

Para rebajar esta tensión, Rueda ofreció al resto de grupos un pacto por la industria y la energía "que permita prosperar a Galicia". Un acuerdo que incluya tramitar en un plazo máximo de un año cualquier proyecto que cree 25 o más empleos con una inversión mínima de 2 millones. También se enmarcan en esta línea parte de los cambios de estructura avanzados.

En materia económica, Rueda se extendió por medidas como un fondo público-privado con un capital inicial de 300 millones, consolidar Recursos de Galicia para la gestión energética, apoyo a autónomos, ahondar en la rebaja de impuestos o una implicación firme por el sector primario, campo y mar.

Sociedad

Alfonso Rueda reservó el cierre de su discurso para las políticas sociales y las familias. Educación infantil gratuita, calendario de vacunas ampliado y varias ayudas y bonos, que se reforzarán este mandato, empezando por los cheques para actividades extraescolares. También se dará "maior impulso" a las técnicas de reproducción asistida en el Sergas elevando a los 45 años el acceso a la fecundación in vitro, se apostará por la salud mental, se ampliará la cartera de servicios sanitarios en hospitales comarcales y se invertirá en terapias de lucha contra el cáncer CAR-T, por citar uno de los muchos ejemplos que citó Rueda en materia sanitaria.

Pontón, Besteiro y Ojea. PEPE FERRÍN

Nuevas residencias de mayores y renovación de las existentes, nuevos centro de cuidados intermedios, mantener el bono de 5.000 euros para cuidar dependientes y reforzar las políticas de apoyo a la discapacidad serán algunas de las iniciativas que marquen la política social en la nueva era Rueda, que reservará un capítulo especial para la vivienda, convertida en uno de los grandes asuntos de la agenda política.

La idea de la Xunta para abatar la vivienda y facilitar el acceso a la misma, en compra o alquiler, pasa por "incrementar o número de vivendas dispoñibles no mercado", dijo Rueda. La idea es desarrollar suelo residencial par 20.000 viviendas protegidas, de las que 2.000 serán de alquiler accesible. También se rebajará al 3% el impuesto de transmisiones patrimoniales para que familias monoparentales compren vivienda y, sobre todo, duplicar el parque público de vivienda pasando de los 3.800 inmuebles actuales a 8.000 en 2028, dijo.

Pontón, Besteiro y Ojea. PEPE FERRÍN

Bienestar animal, turismo, infraestructuras o municipalismo completaron un discurso que se extendió hora y media, ante un nutrido grupo de invitados en la tribuna del Parlamento, y que Rueda adornó al final con un llamamiento a la autoestima. "Cando non nos poñemos límites, as galegas e galegos somos imparables".