Rueda reclama la gestión de los Next Gen "antes de que se vayan a otro país"

El cónclave de presidentes autonómicos que reunió en A Toxa a Alfonso Rueda (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía), Ximo Puig (Valencia) y María Chivite (Navarra) dejó una conclusión clara: la preocupación compartida por la dispersión de la población y la necesidad de actuar cuanto antes frente al reto demográfico. Una medida que precisa, ineludiblemente, de más inversión.

A este respecto, el dirigente anfitrión se refirió a la oportunidad histórica que constituyen los fondos europeos y lamentó que para el reparto se elija "el modelo más centralizado para el país más descentralizado". Eso provoca, dijo, "que estemos en el puesto 26 de Europa en cuanto a ejecución, ya que el dinero está embalsado".

Aprovechó su alocución para reclamar para las comunidades autónomas "más capacidad de gestión de los Next Generation que no se están utilizando, porque corremos el riesgo de que se vayan para otros países".

En otro momento, Alfonso Rueda señaló la cooperación institucional, el apoyo a las familias y la generación de oportunidades como claves en la estrategia ante el reto demográfico, un asunto que calificó como vital para Galicia y para España.

Aseguró que la comunidad actúa en todos las frentes, desde la cuna hasta el bastón, con medidas "para estimular y mitigar los efectos" de esta problemática mediante el apoyo a las familias y a la conciliación. Y recordó que Galicia fue la primera en implantar la gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años.

Entre otras iniciativas, el titular de la Xunta destacó la fuerte apuesta autonómica por la Formación Profesional, que este curso alcanzó el máximo histórico de matrículas, con cerca de 61.000 estudiantes. También ensalzó la Estratexia Galicia Retorna, que ofrece becas a alumnado gallego o descendientes de gallegos que residen en el exterior para que puedan estudiar un máster en la comunidad.

Por otra parte, Rueda situó la construcción y renovación de las infraestructuras sanitarias en los municipios gallegos como ejemplo del trabajo del Ejecutivo para "frenar un problema compartido por todas las comunidades" como es la falta de personal sanitario.

Antes de concluir, apeló a abrir "un debate honesto a nivel nacional desde la cooperación y la coordinación", ya que se trata de un problema que trasciende colores y rivalidad políticas y no solo afecta a España, sino a toda Europa.

Finalmente, consideró positivo que presidentes pertenecientes a distintas familias políticas dialoguen desde la cooperación.

JUANMA MORENO. Por su parte, el presidente andaluz defendió su bajada de impuestos con una fórmula que denominó "fiscalidad amable, que contribuye a fijar población". Agregó que "desde que se están bajando los impuestos en Andalucía, esta comunidad ha subido de 2018 a 2021 en 109.000 el número de habitantes, mientras que en los cuatro años anteriores perdió casi 18.000 habitantes".

En este sentido, argumentó que desde la pasada legislatura Andalucía tiene 280.000 nuevos contribuyentes, "lo que significa que las reformas que se están llevando a cabo están haciendo que sean más las personas que venga aquí a trabajar y a invertir y que aumenten la población, los contribuyentes y se recaude más".

Ciñó la despoblación a zonas muy concretas de Granada, Jaén y la corona norte de Córdoba, si bien admitió que el territorio andaluz "se enfrenta a otros retos, como seguir ganando población, hacer atractivas las zonas de interior y fijar población extranjera".

En este sentido, apuntó que están trabajando en distintos aspectos como dotar a los jóvenes de oportunidades laborales para que se queden en la comunidad y en los municipios del interior, e "intentar que tengan capacidad económica y poder fijar así la población". Para ello, "se han tomado medidas como la de incentivar una agricultura más competitiva y con más valor añadido".

XIMO PUIG. El titular de la Generalitat valenciana aclaró que no hay ninguna discrepancia de fondo entre su propuesta de reforma fiscal y la que plantea el Gobierno central, y negó que su anuncio obedezca a la proximidad de las elecciones: "Hay que pensar más en las neveras que en las urnas" ante unos meses que se prevé que sean difíciles.

Ximo Puig puso sobre la mesa la necesidad de hablar sobre la financiación autonómica, que en la actualidad "aprieta a algunas autonomías más que a otras, como es el caso de Valencia, Andalucía o Murcia. Hay que buscar una solución para esta situación", reivindicó, añadiendo que "no puede ser permanentemente un problema insolucionable del que no se puede hablar".

Agregó que "no puede ser que comunidades autónomas sean peores financiadas", tras reconocer que quizá no todas las comunidades estarían de acuerdo, a lo cual la presidenta navarra respondió, entre risas: "Yo no".

Precisamente, María Chivite centró su discurso en la importancia de luchar contra la despoblación de las zonas rurales, subrayado la importancia de incentivar un empleo digno con mejores condiciones que posibiliten que los jóvenes puedan emanciparse y decidan tener hijos.

Para ella, los jóvenes y las mujeres deberían estar en el centro de las políticas demográficas, porque un pueblo sin mujeres, según ha dicho, muere. Por esto, incidió en medidas como las bolsas de viviendas públicas o la gratuidad de las guarderías.

También quiso centrarse en la necesidad de no relacionar los pueblos con el sector primario, y de ahí su logro de llevar Internet de alta velocidad "al 99,4% de nuestro territorio y llegar al 97% de la población". También ensalzó las 65 escuelas rurales que asisten a 3.000 alumnos repartidos en pequeñas poblaciones.