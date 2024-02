En el ecuador de la campaña previa a los comicios del 18 de febrero, el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, vivió un auténtico 'día de perros' y no solo por el temporal Karlotta, que atraviesa Galicia y le acompaña en su recorrido por la comunidad, sino por el acto elegido para arrancar la jornada tras "o alto" para disfrutar del Xoves de Comadres en Verín.

Y es que el viernes el candidato decidió cambiar la tradicional foto con bebé típica de campaña por imágenes con canes de distintas razas en una clínica veterinaria de Ponteareas, que ha acompañado de varios compromisos electorales para quienes tengan mascota o quieran adoptar una en Galicia

En este marco, el aspirante popular ha prometido que, si sigue al frente del Gobierno gallego tras el 18 de febrero, su Ejecutivo prevé sufragar los primeros gastos sanitarios a quien decida "adoptar" una mascota. En concreto, se cubrirá el microchip y la primera vacuna. Pero los populares también quieren poner en marcha un centro autonómico de acogida de animales y extender los parques caninos.

Lo ha anunciado tras la visita a la clínica Canis, donde tuvo la oportunidad de ver varios animales (también había peces cerca del lugar elegido por los populares para atender a los medios), pero sobre todo confraternizó con los perros que se encontraban allí, acompañado de la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y del presidente provincial pontevedrés, Luis López.

PARA AYUNTAMIENTOS. En este escenario, el candidato del PPdeG a presidir la Xunta tuvo la oportunidad de acariciar a Mylo, un caniche mediano gris ceniza al que acababan de cortar la melena y acicalar, pero también conoció a India —de raza perro de agua— y hasta consiguió que un teckel (o perro salchicha), llamado Boston, le pusiera 'ojitos'.

Tras las fotos, Rueda atendió a los medios de comunicación desplazados hasta Ponteareas y desglosó varias medidas de futuro que incorporan los populares en su programa electoral, entre ellas, el impulso de parques caninos en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que se sumarían a los ya comprometidos en las siete grandes ciudades de Galicia.

En su intervención, destacó que "o desexo de ter animais nas mellores condicións, atendelos e coidalos" tiene cada vez más presencia en Galicia. "E creo que fala ben dos galegos", apostilló.

"Estamos a falar de que 700.000 ou 800.000 teñen dada de alta unha mascota, cans e gatos principalmente. Isto quere dicir que a unha parte moi importante de galegos gústannos os animais, gústanos coidalos e, por tanto é tamén responsabilidade da administración facer todo o posible por botar unha man para que todo estea ben", ha argumentado.

También ha reivindicado que Galicia ha sido "a primeira comunidade" en aprobar una ley de bienestar animal que se compromete a desarrollar para 2dar seguridade de todo tipo" a quien tiene una mascota, y también a "todos os profesionais no ámbito do medicamento veterinario e do comercio de produtos de coidado e alimentación".

"Queremos seguir traballando para estender entre os galegos o bo hábito de ter unha mascota e, ao mesmo tempo, apoiar e aprender de todos os profesionais que garanten o benestar destes animais", concluyó el líder popular.

el candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta finalizó la jornada en Lalín, donde coincidió en un mitin con Alberto Núñez Feijóo. Rueda aseguró que el 18 de febrero es "unha magnífica oportunidade" para librar a Galicia "da matraca do nacionalismo e o independentismo" y poder así "vivir tranquilos".

En el segundo mitin en el que coinciden en esta campaña ambos líderes, Rueda pidió "traballo e convicción" de aquí a las elecciones para conseguir una mayoría para el PP.

Un "optimismo responsable"

Alfonso Rueda reconoció que llega al ecuador de la campaña con un "optimismo responsable", pero ha insistido en que no se fía de las encuestas, pese a que la mayoría de sondeos, ha afirmado, "apuntan a un resultado favorable para o PP". "Pero eu non me confío en absoluto", insistió.

A preguntas de los periodistas acerca de si cree que Democracia Ourensana, partido que lidera el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, logrará al menos un escaño y si estaría dispuesto a hablar con él si fuese llave para la gobernabilidad autonómica, Rueda ha respondido que no es capaz de predecir si entrará porque las encuestas dicen «de todo».

Unas sí, otras no

"A verdade é que non o sei. Hai enquisas que din de todo, unhas din que si e outras que non", admitió, antes de manifestar que la pregunta sobre un hipotético pacto con DO si viese a su maioría absoluta en jaque "sempre ten a mesma resposta: traballaré até a cita coas urnas para tratar de ter un pacto só cos galegos".