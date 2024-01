Rueda promete a creación dunha rede de dinamización da cultura no eido rural

Con dúas baquetas na man e ao son da batería, o candidato do PPdeG á Presidencia da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, avogou este xoves, día 25, por que o goberno galego siga impulsando unha cultura "positiva" que non teña "imitacións, definicións estreitas nin tarxetas".

O líder popular avogou por fortalecer a cultura no eido rural nun acto sectorial con axentes da cultura que se celebrou na sede de Afundación en Pontevedra e no que Rueda presentou a súa proposta de crear unha rede de dinamización da cultura no rural, coa que potenciar o sector "desde todos os recunchos de Galicia".

"A cultura non debe, nin pode, ser algo exclusivo das cidades máis grandes", afirmou o dirixente popular na súa intervención durante a cal defendeu o dereito das poboacións rurais a acceder a "todo tipo de servizos e recursos", tamén en materia de eventos culturais.

Tal e como subliñou o líder popular, esta rede cultural tería como obxectivo principal aglutinar a distintas entidades públicas e privadas que traballan no eido rural e, deste xeito, poder coordinar toda a acción cultural que realizan, garantindo así "que repercuta en todo o territorio galego".

Na práctica, segundo manifestou o presidente da Xunta, esta rede traduciríase nunha oferta cultural máis ampla, cunha programación máis regular e maiores fluxos de turismo cultural cara ao rural.



Alfonso Rueda sinalou ademais que con este tipo de propostas o propio sector cultural "enriquecerase" ao poder ser máis "forte" en todas as disciplinas e estar presente en todo o territorio, para que os galegos "podamos reafirmarnos dentro das nosas fronteiras e fóra".

O candidato do PPdeG, que se atreveu a tocar a batería no escenario xunto a Pili Pampín, destacou o "bo momento" que está a vivir a cultura galega tras a pandemia, algo que atribuíu ao traballo de profesionais "que souberon superar, adaptarse e innovar" e tamén grazas á colaboración entre o sector e o Goberno galego.

"Se hoxe Galicia ten máis consumo e demanda cultural que nunca na historia, cifras récord de emprego no sector e recoñecemento fóra das nosas fronteiras, é porque hai un esforzo colectivo detrás", subliñou Alfonso Rueda.

O candidato do PPdG á Presidencia da Xunta lamentou por outra banda que haxa "quen trate de dicir o que é ou non a cultura" ou que haxa persoas interesadas en "imitar e axustar a un corsé" a liberdade cultural, subliñando que a riqueza da cultura en Galicia se debe ao feito que "desde as súas raíces, é diversa, ampla e innovadora", salientou.

Este modelo, que seguirá apoiando un goberno do PP na Xunta, segundo o candidato popular, manterase "coa convicción de que canto máis próspera sexa a cultura galega, máis próspera será Galicia", dixo Rueda na súa intervención.

Mesa redonda: Galicia, exemplo de cultura ampla e diversa

No acto celebrado en Pontevedra na tarde de onte, día 25, e logo das intervencións da secretaria xeral do PP local, Pepa Pardo, e do candidato do PPdeG pola provincia Román Rodríguez; tivo lugar unha mesa redonda moderada por Anxo Lorenzo e na que participaron Patricia Hermida (presidenta da Asociación Galega de Empresas de Música), Mamen Quintas (Ficción Producciones) e Iván Estévez (presidente da Federación Galega de Bandas).



A estes últimos o presidente considéraos un exemplo dos extraordinarios profesionais e creadores que ten Galicia e un exemplo tamén de que a cultura galega é moi ampla e moi diversa.



Unha apertura e pluralidade que, segundo apuntou, é grazas a todos os profesionais que escriben, guionizan, actúan e interpretan a banda sonora da gran historia de éxito que é Galicia.