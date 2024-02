Rueda pide el voto para "axudar" a Feijóo a que llegue al Gobierno de España "canto antes"

El presidente de la Xunta y candidato por el PPdeG, Alfonso Rueda, pidió en A Estrada el voto para "axudar" al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a "que chegue ao Goberno de España canto antes".

Solicitó el apoyo de los gallegos para "axudar a que España teña remedio desas avarías que están a montar os de sempre" e Galicia siga siendo "un exemplo e un ánimo nesta España, que parece que se volveu tola".

Rueda, que defiende el ámbito gallego de estas elecciones autonómicas en las que él es "quen se a xoga" y no el líder del PP, centró más que nunca su discurso en un escenario nacional y dijo que quiere que el 18-F "os máis de 45 millones de españois miren para Galicia. Y que digan, continuó: "Mira os galegos que listos son, que claro teñen que non se deixan levar por todo este ruído, por toda esta tolemia que está instalada en España grazas ao Goberno central", añadió el candidato popular.

Cargó contra el "barullo" de la política nacional, el "tumulto constante", y dijo que quiere la confianza de los gallegos para que Galicia "siga sendo un espello no que España se mira en moitas cousas, e non unha sucursal da lea que se está montando e un reflexo dos vícios da política en moitos territorios".

En clave gallega, insistió en advertir contra el "multipartito de esquerdas", que puede gobernar si no gana el PP, y que estaría encabezado por "unha opción nacionalista-independentista", en referencia al BNG, el centro de sus críticas en los últimos días.

Se trata de la "mesma esquerda de sempre" por mucho "branqueamento que queira facer, insistió. Son "os mesmos sectarios intolerantes de sempre", asegurado, por lo que les dijo que los gallegos "non son parvos" y se darán cuenta de lo que supone votar a esta opción frente a la "sensatez" del PP.

El candidato popular ha pedido para el 18-F una "confianza abrumadora" en su candidatura para volver a conseguir una "maioría absoluta" que es el único resultado que le "vale" al PP para gobernar.

Sobre las últimas encuestas electorales, que solo podrán publicarse hasta este lunes -cuando se aguardan nuevos datos del CIS-, manifestó: "Qué máis ten o que digan", porque la única que es válida es la del día de la votación, por lo que hay que ir a votar "si ou si" el próximo domingo,

El próximo 18 de febrero solo hay "dúas opcións, non hai máis", destacó, que son la del PP y la del "multipartito de esquerdas, cada un máis á esquerda que o anterior", que solo quieren imponer su "ideoloxía e sectarismo" y que tienen "aliados raros", como el independentismo catalán, consideró.

Núñez Feijóo, junto a Elena Candia, durante un mitin del PPdeG, en Outeiro de Rei. EFE

Precisamente, Feijóo continuó este domingo con su particular caravana electoral, que le llevó hasta Outeiro de Rei. Allí, el de Os Peares dio continuidad al argumentario popular cargando contra el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "prefire que o PSdeG desapareza antes de que goberne o PP", y contra un Bloque que ahora es "moderado", ironizó. "Entón xa non son o BNG? Xa non son o partido que estaba contra a Constitución, contra o Estatuto, contra a Unión Europea e a Otan? Basta con ler o seu programa para saber que son o BNG de sempre: referendo de autodeterminación e monolingüismo na escola", azuzó a los suyos para instarles a que no se relajen: «Se fallamos un día lamentarémonos moitos anos».

Así las cosas, el presidente del PP reclamó el voto para Rueda de todos los que se movilizaron por el PP en los últimos comicios, ya que es el único candidato que tiene "un proxecto, un equipo e un programa" para gobernar frente a "un multipartito" que no se puede gobernar ni a sí mismo y está liderado por un partido que irá a las próximas elecciones europeas con Bildu."Quen queira un mal goberno ten moitas papeletas onde elixir, pero se un quere un goberno que funcione só hai unha papeleta, a do PP", resumió.