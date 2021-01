Rueda pide a las entidades locales "aunar esfuerzos" para ayudar a la hostelería

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido este sábado a las entidades locales, Diputaciones y Ayuntamientos, "aunar esfuerzos" para combatir las consecuencia de la covid-19 en sectores como la hostelería.

Rueda ha participado esta mañana en un acto en Covelo, donde ha anunciado que el próximo lunes 25 el DOG publicará que la Xunta destina este año 11 millones de euros al Fondo de Compensación Ambiental, que incluirá una línea para la erradicación del gas radón de los edificios públicos, indica el Gobierno gallego en un comunicado.

En respuesta a los medios, Rueda ha aludido a la reunión del próximo lunes a la que asistirán él mismo y la conselleira de Empleo, con representantes de las diputaciones y de los ayuntamientos gallegos para analizar la posible participación de las entidades locales en el segundo plan de rescate a la hostelería, autónomos y microempresas.

"Queremos juntar los esfuerzos de todas las administraciones, estamos de acuerdo con los hosteleros, hay que aunar esfuerzos, sumar cantidades y hacer un único fondo, que sea fácil de pedir y ponerlo a disposición de los afectados cuanto antes", ha dicho.

"Si no fuera posible el acuerdo, porque alguien no estuviera en disposición de sumar esfuerzos, sería una pena, pero la Xunta no va a dejar de lado" a los sectores afectados, ha dicho Rueda, que ha garantizado "la mejor disposición" de los representantes autonómicos en esa reunión.

Preguntado por si cree que los representantes de otras administraciones no irán con ese mismo ánimo, ha dicho que espera que sí, si bien ha aludido a "algunas condiciones" que ha escuchado "por algún municipio y por alguna diputación" y ha insistido en que no es momento de condicionantes, sino de escuchar a los hosteleros.

Ha aludido al denominado modelo valenciano, por el que la Xunta pondría un 50 % de los fondos, las diputaciones un 30 % y los ayuntamientos que quieran participar contribuirían con un 20 por ciento y ha señalado la necesidad de tramitar cuanto antes las partidas, como ha defendido que sucedió con el primer plan de rescate del Gobierno gallego.

"Queremos sumar esfuerzos, no tenemos ningún interés en hacer esto en solitario y, además, no sería suficiente, así que hagámoslo todos juntos", ha concluido.