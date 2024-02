"Rueda está mucho más preparado de lo que estaba yo cuando me presenté por primera vez"

¿Qué vaticina para el 18-F?

Las sensaciones en la calle son buenas. El partido está cada día más movilizado, pero hay un riesgo evidente que es el exceso de confianza. Queda mucha campaña todavía. Vamos a trabajar como siempre, con todo el interés del mundo, sin dar un balón por perdido y sabiendo que nos jugamos no solo ganar, sino la mayoría absoluta, que es más difícil.

¿Se decidirá todo en la última semana de campaña como en las generales?

En Galicia el voto es más estable. Hay más fidelidad de voto. Pero es verdad que hay un porcentaje de abstencionistas y de indecisos que se resuelve en los últimos días. Por tanto, la última semana siempre es importante. Cuando tienes que conseguir el 45%, el 46% o el 47% de voto, es clave que los indecisos y los abstencionistas inclinen la balanza. La sensación en la calle es que es posible la primera mayoría absoluta de Rueda.

El PSdeG-PSOE tiene un liderazgo muy endeble y Galicia no es de las preferencias del Gobierno de Sánchez

¿Seguirán en O Hórreo solo los tres partidos actuales o podrán obtener representación Sumar o Democracia Ourensana?

Es muy difícil que partidos que no tienen implantación en las cuatro provincias puedan entrar. Creo que se pueden mantener las tres fuerzas con un cambio importante en la relación nacionalista-socialista. Los socialistas han renunciado a ser la fuerza determinante de la oposición y en este momento les vale con ser muleta del BNG. El Partido Socialista en Galicia tiene un liderazgo muy endeble. Es evidente que Galicia no está dentro de las prioridades del Gobierno de Sánchez. Y lamentablemente su objetivo es que el PP no gobierne en ningún sitio, con independencia de que eso signifique destrozar su partido y que deje de ser una fuerza determinante.

Es el nacionalismo del no a la Constitución, del no al Estatuto, del no a la UE, del monolingüismo, de la autodeterminación...

¿Quién se juega más políticamente, y no me diga Galicia, Rueda, usted, Pontón, Besteiro o Sánchez?

Porque estas elecciones se van a analizar en clave nacional ya que son las primeras tras las generales y la ley de amnistía. Quien se juega más sin ninguna duda es Galicia. Al final los 2,7 millones de gallegos tienen que decidir y no es fácil porque si no gobierna el PP, gobernará el Bloque, el nacionalismo que conocemos los gallegos: el del no a la Constitución, del no al Estatuto, del no a la Unión Europea, del monolingüismo, de la autodeterminación... El Bloque es la versión gallega de Esquerra Republicana y Bildu. Y en lo que a mí se refiere, es evidente que yo soy gallego y por lo tanto siento esta tierra porque es la mía. En segundo lugar, soy el presidente del partido y desde que he llegado en este año y medio, casi dos, me lo he jugado en las municipales, en las autonómicas y en las generales. Yo estoy acostumbrado a asumir los resultados y mi responsabilidad. No creo que Pedro Sánchez asuma la misma responsabilidad que yo ante una derrota electoral como la que va a tener, todo parece indicar, el Partido Socialista.

El PP gobierna con Vox. Llama la atención que pidiese a esta formación que no se presentase, porque pudo trasladar el mensaje de que la mayoría absoluta del PP está en apuros cuando el apoyo a Vox en Galicia es testimonial.

No. En política hay que ser honesto y serio. Vox puede sacar un 2 o un 2,5% de voto. Si no se presentase, iría al PP porque lo que no quiere es que el nacionalismo y el socialismo lleguen a la Xunta de Galicia. A pesar de eso tenemos que superar esa decisión legítima de Vox, que es el principal aliado de Sánchez desde el punto de vista indirecto. En julio hubo 11,1 millones de votos a favor de que Pedro Sánchez fuese desalojado del gobierno. Todos juntos supondrían 190 escaños, separados 170. Con Coalición Canaria y UPN nos quedamos a cuatro de la mayoría absoluta. En Pontevedra, Burgos, La Rioja, Asturias, Girona, Lleida... Vox no sacó nada y serían ocho escaños más que supondrían la mayoría absoluta para un gobierno del PP, pero por la Ley D’Hondt le correspondieron al Partido Socialista como segunda fuerza.

Si no lo hubiesen llamado para dirigir el partido a nivel nacional concurriría a la reelección en Galicia, ¿siente morriña?

No. Fue una decisión responsable. Para mí era más sencillo quedarme en Galicia. Estaba cómodo. Tenía un buen gobierno. Habíamos sacado un 48% de votos en las últimas elecciones. Teníamos un proyecto. Pero ese proyecto ha sido perfectamente sustituido por el del presidente Rueda, que ha hecho una renovación del partido sin solución de continuidad, el partido está tranquilo e ilusionado y es sólido; ha mantenido un gobierno estable y lo ha hecho controlando el gasto, mejorando los servicios públicos.., y ha presentado un proyecto ilusionante para los próximos cuatro años. Y además sacó buenos resultados en las elecciones. Galicia en las generales obtuvo el mejor resultado de España y en las municipales recuperamos la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Ferrol y nos quedamos a un centenar de votos tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación de Lugo. Eso me tranquiliza y me ratifica en que, ante un momento difícil y crítico en mi partido, mi obligación, una vez que los presidentes autonómicos me lo plantearon, era no desentender del problema. Hemos conseguido en un año y medio que el PP sea el partido con más poder en España. Gobernamos para el 70% de la población en las comunidades autónomas, el 50% en los ayuntamientos, tenemos mayoría absoluta en el Senado y 16 escaños más en el Congreso que el PSOE. Es verdad que no tenemos el Gobierno central. Pero hay que elegir entre los principios y el poder y yo siempre me quedo con los principios.

¿Puede suponer una presión añadida para Rueda aspirar a la presidencia después de cuatro mayorías absolutas suyas?

Rueda ha sido coprotagonista de esas cuatro mayorías absolutas. Estuvo desde el principio. Estuvimos juntos en la oposición y en el gobierno. Rueda ha sido el vicepresidente del gobierno más tiempo y secretario general del partido. Es sin duda el candidato a la Xunta que conoce mejor Galicia, que tiene más experiencia de gobierno y de gestión. Eso es importante porque para gestionar 40.000 millones de euros en cuatro años, que es el presupuesto de la comunidad, no es bueno venir a aprender. Es bueno tener una trazabilidad como político y como gestor. Si observa los candidatos o candidatas alternativas, hay algunas de ellas que no han gestionado un euro público jamás, ni siquiera en un ayuntamiento pequeño. Eso, sin duda, es un gran reparo para aquellos que pagan impuestos y que quieren que estos tengan una gestión responsable. Hoy por hoy el candidato Rueda está mucho más preparado de lo que yo estaba en el año 2009 cuando me presenté por primera vez. Y él se presenta a presidente de la Xunta por primera vez.

En clave nacional: "Esta legislatura acabará cuando Puigdemont u Otegi decidan"

¿Se aprobará la ley de amnistía?

Sin amnistía no hubiera habido investidura y sin amnistía no va a haber legislatura.

¿Y se aprobarán los Presupuestos del Estado?

Con la soberbia con la que actúa este gobierno es muy difícil. Este gobierno pacta con sus socios minoritarios, pero no se ha puesto en contacto con el PP, que tenemos la llave porque la ciudadanía nos ha otorgado la mayoría absoluta en el Senado. Veo muy difícil que se aprueben unas cuentas al menos por el procedimiento acostumbrado, que es techo de gasto aprobado por el Senado y presupuestos por el Congreso.

¿Agotará la legislatura Pedro Sánchez o tendrá que anticipar elecciones?

Pedro Sánchez no tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de poder. Su objetivo es ser presidente del Gobierno a cambio de lo que sea. Que hay que decidir entre amnistía y Constitución, pues amnistía; que hay que tener un conflicto con los fiscales, se tiene; que pacta con un partido independentista el Código Penal y con los abogados de personas buscadas por el Tribunal Supremo el texto de la ley de amnistía; que a Bildu le entrega Pamplona... Esto en España no lo hemos vivido jamás. Esta legislatura acabará cuando el señor Puigdemont, la señora Rovira o el señor Otegi decidan que acabe. También es verdad que su mejor aliado es Sánchez porque con él pueden conseguir lo que no van a conseguir conmigo.

En clave lucense: "Soy pesimista con respecto al futuro de Alcoa y de Altri"

La situación de Alcoa ha entrado en campaña, ¿cómo ve su futuro?

Alcoa es determinante para la capacidad industrial de España, como única fábrica de aluminio primario, y por supuesto para A Mariña lucense. Ha llegado el Partido Socialista y se ha cerrado. Dicen ahora que van a arrancar algunas cubas. Yo no quiero engañar a nadie en A Mariña lucense. Yo no soy optimista porque el precio del megavatio hora es a veces incompatible con la producción de toneladas de aluminio. Por lo tanto, o hacemos una tarifa para las electrointensivas, y lo vengo diciendo desde hace muchos años, o estaremos en una situación compleja. Con Alcoa, como con Altri, desde la Xunta no se ha podido hacer más, pero necesitamos un socio, que es el Gobierno de España.

Es pesimista sobre el futuro de Alcoa, ¿y sobre la fábrica fibrotextil de Altri en A Ulloa?

Soy pesimista también sobre Altri, que es un enorme proyecto económico, bien elaborado, bien estructurado, muy pensado. Conseguimos que su promotor priorizase Lugo sobre Portugal. Tomamos la decisión de que fuese Lugo el lugar y no otra provincia. Y habiendo dinero y no siendo ejecutadas las partidas de los Next Generation hay una decisión, no invertir en Galicia. Yo me comprometí en la campaña electoral de las generales que Altri sería sí o sí. El presidente del Gobierno tiene capacidad para decir sí. De la misma forma que ha tomado la decisión de hacer una fábrica de baterías en Valencia, aquí nuestra fábrica de baterías es este proyecto, que afecta a los propietarios de las tierras, al medio rural, que pone en valor invertir en lo forestal, que exige plantar madera certificada, que convertiría a Lugo en el mayor productor de fibras textiles de España y uno de los mayores de Europa... ¿Si en vez de ser Lugo, fuese Lleida se hubiese puesto? No tengo la menor duda, sí. Esto lo hemos de denunciar por tierra, mar y aire. Y cuando veo a los nacionalistas, que son los socios del PSOE, mirando para otro lado, les digo que si quieren defender a Galicia que digan en lo que queda de campaña que la fábrica de Altri se va a hacer sí o sí. Y el candidato del PSOE, aunque no le dejen hablar, lo que debería hacer es romper la disciplina de voto del PSOE y comprometer Altri en Lugo, máximo cuando ese candidato ha tenido responsabilidades en la provincia.

En infraestructura, ¿Lugo corre el riesgo de perder el tren?

Lugo estuvo a punto de perder el tren. Fue una de mis obsesiones como presidente de Galicia. Me criticaron en otros lugares por priorizar el tren Ourense-Lugo, pero me di cuenta que Lugo podía quedar descolgado de la alta velocidad y eso sería mortal para la provincia. Al final conseguí, en la última época del gobierno Rajoy, meter en planificación el Ave Ourense-Lugo, y a pesar de los retrasos que lleva este gobierno, espero que no quede descolgado. Aunque tiene un enorme retraso, creo que Lugo va a tener un tren que lo sitúe en Madrid, vía Ourense, en torno de tres horas. Otro de los objetivos era que en el año 21 estuviese finalizada la autovía a Santiago. Estamos en el 24 y no está finalizada. Y otro objetivo fundamental es la autovía hacia Ourense, que está absolutamente paralizada. En las infraestructuras gallegas lo que le corresponde al Estado está paralizado o retrasado.