Rueda guarda silencio mientras la oposición le urge exigir responsabilidades a Baltar

La oposición con representación en el Parlamento gallego -BNG y PSdeG- ha aprovechado la sesión de control para urgir al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, que exija responsabilidades a presidente del PP ourensano y de la Diputación, Manuel Baltar, sancionado tras ser detectado circulando a 215 km/h por la A-52.

Pese a ser interpelado de forma directa tanto por la líder del BNG, Ana Pontón, como por el portavoz parlamentario socialista, Luis Álvarez, el presidente gallego ha optado por guardar silencio y evitar referencias a un asunto que ha trascendido en las últimas horas.

Pontón ha incidido en que Baltar ha cometido "un delito contra la seguridad vial" que supone "un peligro" para la vida de las personas y ha apuntado directamente al jefe de filas del PP gallego. "¿Va a exigir responsabilidades a Baltar o no puede porque no tiene responsabilidad para hacerlo?", le ha cuestionado.

Tras no contestar Rueda en el primer turno del debate, Pontón ha vuelto a la carga para insistir en que el silencio del dirigente popular "no tiene autoridad para exigir nada" a Baltar.

"Ni una mención a una situación tan, tan grave. Lamento que se estrene así como presidente del PPdeG y que, como presidente de los gallegos no tenga nada que decir", ha aseverado.

"En Ourense manda Baltar"

También Luis Álvarez ha remarcado, durante su pregunta, en que "en Ourense manda Baltar" y ha preguntado a Rueda si exigirá "algún tipo de responsabilidad" por el "gravísimo hecho" protagonizado por el dirigente al volante de un coche de la Diputación.

Desde las filas populares hubo comentarios, a lo que el dirigente socialista ha respondido con que "pueden tomarlo todo a broma". "Y luego hacemos aquí comisiones y propuestas de seguridad vial", ha apostillado, antes de volver a cuestionar a Rueda: "¿Va a tomar alguna decisión con respecto a ese tema?

Por su parte, el PSOE de Ourense ha exigido la "inmediata dimisión" del presidente de la Diputación.

Delito contra la seguridad vial

La Guardia Civil ha remitido a un juzgado el atestado por exceso de velocidad del presidente de la Diputación de Ourense por un posible delito contra la seguridad vial .

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del atestado policial, los agentes de la Guardia Civil interpusieron una multa en el acto por una infracción castigada con 600 euros y la retirada de seis puntos, aunque dicha propuesta ahora ha quedado supeditada a que el juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora) se pronuncie sobre el posible delito contra la seguridad vial.

Baltar no se identificó como autoridad ni reveló a los agentes su cargo como presidente de la Diputación y del PP de Ourense. Los guardias civiles de Tráfico no le realizaron test de alcoholemia/drogas porque no percibieron síntomas ni hubo siniestro, lo que sí habría obligado a practicar obligatoriamente la prueba.

Por su parte, fuentes próximas al presidente ourensano consultadas por Europa Press han asegurado que Baltar ya ha abonado los 300 euros de la sanción administrativa, reducida a la mitad por pronto pago. Estas mismas fuentes desmienten que la denuncia fuese recurrida como apuntaron en un primer momento.