Rueda, o gran ausente do primeiro debate da campaña

O primeiro venres de campaña arrincou cun debate entre as tres principais forzas políticas do mapa electoral galego, PPdeG, BNG e PSdeG, pero sen a presenza do candidato popular e presidente da Xunta, Alfonso Rueda.

Para este debate na Cadena Ser, os populares enviaron ao portavoz parlamentario do PP no Hórreo, Alberto Pazos Couñago, e, precisamente, esta foi a primeira crítica dos seus opoñentes, que afearon ao aspirante para revalidar o cargo na Xunta o feito de "esconderse" e "faltar o respecto á cidadanía".

A iso respondeulles Pazos, que agradeceu ao PP a confianza nel depositada para representar á formación fronte a unha "ensalada de partidos" que só teñen en común "querer sacar ao PP do Goberno".

Por esa razón, Pazos pediu o voto para o seu partido a todos os que estean cansados "de absurdas discusións" e queiran "unha Galicia afastada do ruído e a discriminación". "Pedimos a confianza para Rueda, para que Galicia siga funcionando como o fixo estes anos", salientou.

A aspirante do BNG, Ana Pontón, considerou que "é o momento de apostar por algo diferente, por unha muller presidenta, coas mans libres".

Subliñou que "é a candidata que imaxina un futuro mellor" polo que pide o voto a todos os que aínda non decidiron que papeleta escoller sen que importe "o elixido noutras eleccións".

"O 18 de febreiro pode haber cambio e depende de que todos os que queren cambio collan a papeleta do BNG", rematou a líder do Bloque.

Pola súa banda, o candidato do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, apelou tamén á "gran maioría de xente que quere cambiar" de goberno e deixar de ter "un goberno ausente".

A sociedade galega "terá que elixir" entre os diferentes proxectos nun escenario no que no PSdeG "ofrecemos experiencia de goberno, un equipo profesional e ambición".

"Non vale a illa de estabilidade, témonos que conectar e ter capacidade de influencia. Iso represéntao o PSdeG", resumiu Besteiro.